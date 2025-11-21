Ο Κέβιν Κόστνερ, φαίνεται πως ετοιμάζεται για έναν από τους πιο απρόσμενους τηλεοπτικούς ρόλους της καριέρας του, αυτόν του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, ο βραβευμένος ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη νέα σειρά «United», η οποία αναμένεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές ανθρωπιστικών αποστολών του ΟΗΕ.

Kevin Costner set to play surprising former U.S. president in new United Nations TV series https://t.co/SSbaFlIe1O November 20, 2025

Παράλληλα, ο Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο φέρονται να συμμετέχουν στην παραγωγή της σειράς ως εκτελεστικοί παραγωγοί, με το project να υλοποιείται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Το σενάριο έχει γράψει ο Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία, ενώ η σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε να δραματοποιεί αληθινές ιστορίες από το πεδίο διεθνών αποστολών.

Η υπόθεση θα επικεντρώνεται στην αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999, μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της περιοχής, η οποία μετά από δημοψήφισμα υπέρ της ανεξαρτησίας από την Ινδονησία βυθίστηκε σε κλιμακούμενη βία. Η κρίση τότε οδήγησε σε παρέμβαση διεθνών ηγετών, ανάμεσά τους και του Προέδρου Μπιλ Κλίντον, τον οποίο ενδέχεται να ενσαρκώσει ο Κόστνερ.

Οι δημιουργοί δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη λεπτομέρειες για την πλοκή ή το εύρος της συμμετοχής του Κόστνερ, ωστόσο το πρότζεκτ ήδη συγκεντρώνει προσδοκίες, συνδυάζοντας πολιτικό δράμα, πραγματικά γεγονότα και ονόματα πρώτης γραμμής.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images

protothema.gr