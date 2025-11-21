Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η καταγγελία της βουλευτού Τζόρτζι Περσέλ, η οποία αποκάλυψε ότι έχει υποστεί επανειλημμένα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα στο κοινοβούλιο της Βικτόριας.

Τα περιστατικά στα οποία αναφέρθηκε σε πρόσφατη ομιλία της στην άνω βουλή η 32χρονη πολιτικός σημειώθηκαν τόσο κατά την περίοδο που εργαζόταν ως πολιτική συνεργάτιδα, όσο και κατά τη θητεία της ως εκλεγμένη εκπρόσωπος του κόμματος Animal Justice.

Η Περσέλ, η οποία εξελέγη στο κοινοβούλιο της Βικτόριας το 2022, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα των προσώπων που εμπλέκονται.

Όπως ανέφερε στην ομιλία της, τα πρώτα περιστατικά σημειώθηκαν όταν ήταν 26 ετών, στο ξεκίνημα της επαγγελματικής της πορείας: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στο κοινοβούλιο πολλές φορές… από τον πρώτο κιόλας χρόνο που εργάστηκα εδώ». Η ίδια περιέγραψε χαρακτηριστικά ένα συμβάν όπου, ενώ έσκυψε να πάρει κάτι από το ψυγείο στο γραφείο της, άκουσε έναν συνάδελφο να της λέει: «Αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα είμαι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί μετά».

Η Περσέλ τόνισε ότι αυτό ήταν «μόνο ένα από μια σειρά περιστατικών» που έχει βιώσει στο κτήριο, τα οποία περιλαμβάνουν νυχτερινά μηνύματα, επίμονες κλήσεις και συνεχείς ψηφιακές παρενοχλήσεις. Όταν κατήγγειλε τα περιστατικά ως βουλευτής, η πληροφορία – όπως δήλωσε – διέρρευσε άμεσα, οδηγώντας σε σχόλια και φήμες που στόχευαν την εμφάνιση και το παρελθόν της.

«Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν: “Τι περίμενε; Δείτε πώς ντύνεται. Δείτε τα τατουάζ. Δείτε το παρελθόν της. Δεν μπορείς να παρενοχλήσεις τη στρίπερ”», είπε χαρακτηριστικά. «Έχω ακούσει όλους τους ψιθύρους. Γνωρίζω πολύ καλά το slut shaming. Οι άνθρωποι της πολιτικής δεν είναι υπεράνω αυτών των συμπεριφορών», δήλωσε η νεαρή πολιτικός.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ομιλία της Περσέλ πραγματοποιήθηκε κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο ενός νομοσχεδίου για τον περιορισμό της χρήσης συμφωνιών μη αποκάλυψης (NDA) σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που η κυβέρνηση της Βικτόριας υποστηρίζει ότι καταπολεμά τις απόπειρες φίμωσης των θυμάτων.

Η Πέρσελ υπογράμμισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν τα θύματα να μιλούν ανοιχτά χωρίς να στιγματίζονται.

Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε την Πέμπτη, απαγορεύει τις συμφωνίες NDA σε υποθέσεις παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, εκτός αν το ζητήσει ρητά η εργαζόμενη. Πρόκειται για πρώτη εφαρμογή τέτοιου μέτρου στην Αυστραλία, αν και αντίστοιχοι νόμοι έχουν ψηφιστεί σε Ιρλανδία, Καναδά και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ εξετάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

protothema.gr