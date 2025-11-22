Η ρεπουμπλικανή βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, γνωστή εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής δεξιάς στις ΗΠΑ και έως πρόσφατα αφοσιωμένη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από το Κογκρέσο τον Ιανουάριο.

Η Γκριν, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε την Παρασκευή (21/11) ότι η απόφασή της συνδέεται άμεσα με τη σύγκρουση που προκάλεσαν οι ανοικτές επικρίσεις της για τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ χειρίστηκε την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν. Σύμφωνα με την ίδια, οι δημόσιες τοποθετήσεις της για τον φάκελο Έπστιν «εξαγρίωσαν» τον ένοικο του Λευκού Οίκου, επιβαρύνοντας καθοριστικά τη μεταξύ τους σχέση.

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε μέσω X η βουλεύτρια, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία Τζόρτζια. Στη μακροσκελή ανακοίνωση με την οποία εξηγεί την απόφασή της, η φράση-κλειδί μοιάζει να είναι η εξής: «το ότι υπερασπίστηκα Αμερικανίδες οι οποίες βιάστηκαν στα 14, έγιναν θύματα εμπορίας κι εκμετάλλευσης από πλούσιους και ισχυρούς, δεν θα έπρεπε να έχει αποτέλεσμα να με αποκαλεί προδότρια και να με απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, για τον οποίο έδωσα μάχες».

Στο κείμενο, όπως και σε βίντεο που δημοσιοποίησε, τόνισε ακόμη πως πάντοτε «απεχθανόταν» την πολιτική τάξη στην Ουάσιγκτον και «ουδέποτε εντάχθηκε» σε αυτή.

My message to Georgia’s 14th district and America.

Thank you. pic.twitter.com/tSoHCeAjn1 November 22, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε τελευταία σε ρήξη με την ως πρότινος παθιασμένη οπαδό του και μορφή του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»). Της φόρεσε ταμπέλες όπως «Μάρτζορι ‘η προδότρια’ Τέιλορ Γκριν», ή «Μάγκι ‘η παλαβή’», ενώ διεμήνυσε πως δεν θα την υποστήριζε ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, αφού η αιρετή επέκρινε τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση Έπστιν, από το όνομα του νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη και σεξουαλικού αρπακτικού με θύματα ιδίως ανήλικες — που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σεξουαλικά κακουργήματα.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε φιλική σχέση με τον Τζέφρι Έπστιν, όταν οι δυο τους ήταν μορφές του νεοϋορκέζικου τζετ σετ, δίχασε το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, κατά κανόνα απόλυτα πιστό σ’ αυτόν.

Παρότι πρόβαλε αντίσταση για μήνες, ο πρόεδρος Τραμπ επικύρωσε αυτή την εβδομάδα νόμο ο οποίος υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλο το υλικό των φακέλων για την υπόθεση Έπστιν.

Επικρατεί ωστόσο αβεβαιότητα για το εάν θα πρέπει να αναμένονται αποκαλύψεις και πόσο σοβαρές από το υλικό αυτό.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατείνεται δημόσια πως δεν γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Τζέφρι Έπστιν, τον χαρακτηρίζει «ανώμαλο», ενώ θυμίζει πως η φιλική σχέση τους τερματίστηκε τα χρόνια του 2000, πολύ πριν από την πρώτη καταδίκη του εκατομμυριούχου χρηματομεσίτη, δικτυωμένου στην υψηλή κοινωνία και στα κορυφαία κλιμάκια της αμερικανικής πολιτικής.

Τραμπ: «Σπουδαία είδηση για τη χώρα»

Αντιδρώντας στην προσεχή παραίτηση της βουλεύτριας, ο Ντόναλτ Τραμπ τη χαρακτήρισε «σπουδαία είδηση για τη χώρα», σύμφωνα με το ABC News.

Ερωτηθείς αν ήταν ενήμερος εκ των προτέρων για την απόφασή της, ο κ. Τραμπ απάντησε «όχι», σημειώνοντας ότι «δεν έχει σημασία (…) αλλά νομίζω πως είναι σπουδαίο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ευτυχής».

