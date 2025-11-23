Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, απομάκρυνε σήμερα αρκετούς ανώτερους αξιωματικούς και επέπληξε άλλους για τον ρόλο τους στις επιχειρησιακές αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στο νότιο Ισραήλ από τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο Ζαμίρ προχώρησε σε «ξήλωμα» στρατηγών, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των συστημικών λαθών που οδήγησαν στις αστοχίες της ημέρας εκείνης, οι οποίες επέτρεψαν στη Χαμάς να διεισδύσει σε ισραηλινό έδαφος.

Συγκεκριμένα, σε ορισμένους αξιωματικούς ειπώθηκε ότι θα αποδεσμευτούν από την εφεδρική τους υπηρεσία και δεν θα υπηρετήσουν πλέον στον στρατό, όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλοι έλαβαν επίσημες επιπλήξεις, ενώ ένας ενημερώθηκε ότι η θητεία του θα τερματιζόταν. Ένας άλλος υπέβαλε την παραίτησή του.

The Chief of Staff of the Israeli occupation army, Eyal Zamir, has initiated disciplinary proceedings against high-ranking officers, holding them personally responsible for the command failure during the surprise October 7, 2023, attack by the Palestinian resistance.… pic.twitter.com/6UYc9q91mu — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) November 23, 2025

Σε αυτούς που ενημερώθηκαν ότι θα απαλλάσσονταν από την εφεδρική τους υπηρεσία περιλαμβάνονται οι πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφοριών, της διεύθυνσης επιχειρήσεων και της νότιας διοίκησης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη Γάζα. Οι στρατηγοί είχαν προηγουμένως παραιτηθεί από την ενεργό υπηρεσία, αλλά παρέμειναν σε εφεδρική υπηρεσία.

«Οι IDF απέτυχαν στην αποστολή τους»

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) απέτυχαν στην κύρια αποστολή τους στις 7 Οκτωβρίου — να προστατεύσουν τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατιωτικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, αναφερόμενος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

«Πρόκειται για μια σοβαρή, ηχηρή, συστημική αποτυχία, που σχετίζεται με τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά την παραμονή του γεγονότος και κατά τη διάρκειά του. Τα μαθήματα εκείνης της ημέρας είναι πολλά και σημαντικά και πρέπει να χρησιμεύσουν ως πυξίδα μας για το μέλλον προς το οποίο σκοπεύω να ηγηθώ των IDF», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Τα τελευταία πειθαρχικά μέτρα έρχονται καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενη δημόσια πίεση σχετικά με την απόδοση ευθυνών για τις αποτυχίες που οδήγησαν στην επίθεση».

Full Remarks of the Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir:



Citizens of Israel, IDF soldiers — as I assumed the position of Chief of the General Staff, two urgent missions stood before me: The first — to lead the IDF to decisive victory in a multi-arena war, and in doing so… pic.twitter.com/YcivhKCT2B November 23, 2025

Εκκρεμεί η έρευνα για την 7η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει εθνική έρευνα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές ενώθηκαν με ηγέτες της αντιπολίτευσης στο Τελ Αβίβ το Σάββατο το βράδυ απαιτώντας τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ και είδε περίπου 250 να κρατούνται όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινές καταμετρήσεις.

Η επίθεση πυροδότησε την χερσαία και αεροπορική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία έχει καταστρέψει μεγάλα τμήματα του θύλακα και έχει σκοτώσει περισσότερους από 69.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

protothema.gr