Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το βράδυ σε πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος (σ.σ. όχι περιφερειάρχης, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο τηλεγράφημα εκ παραδρομής) Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο αξιωματούχος έκανε λόγο για συνολικά 15 ρωσικά πλήγματα σε έξι τοποθεσίες της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας.

«Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι έχουν τραυματιστεί 17 άνθρωποι. Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο», σημείωσε ακόμη ο δήμαρχος.

«Παρά τις διαπραγματεύσεις» για να κλειστεί ειρηνευτική συμφωνία, «ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν (…) σε πολυκατοικίες», ανέφερε ακόμη.

Σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram, τα πλήγματα έγιναν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, κατέστρεψαν κτίρια και προκάλεσα πυρκαγιές σε τρεις πολυκατοικίες και πολιτική υποδομή.

Η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία με drones ή πυραύλους. Βάζει στο στόχαστρο ιδίως ενεργειακές υποδομές, εγείροντας ανησυχίες για πολύ δύσκολο χειμώνα. Από την πλευρά τους, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπολύουν επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος.

Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν χθες στην Ελβετία για να συζητήσουν σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022. Η αρχική εκδοχή του εγγράφου συνάντησε αντίσταση στο Κίεβο και από ευρωπαίους συμμάχους του.

Μολαταύτα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα σύναψης συμφωνίας «πολύ γρήγορα», κάνοντας λόγο για «τεράστια πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία.

