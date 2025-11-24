Φονικό χτύπημα πέτυχαν ένοπλοι σε αρχηγείο του σώματος ασφάλειας των συνόρων στο Πακιστάν στην πόλη Πεσάβαρ.

Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, το αρχηγείο υπέστη επίσης επίθεση από δυο βομβιστές καμικάζι και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του στρατού, απέκλεισαν την περιοχή και χειρίζονται με μεγάλη προσοχή την κατάσταση καθώς «υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν ακόμη τρομοκράτες μέσα στο αρχηγείο» της συνοριοφυλακής, ανέφερε αξιωματούχος.

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή.

