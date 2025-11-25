Σοκαρισμένη είναι η ιταλική κοινωνία αναφορικά με την υπόθεση ληστείας και βιασμού εις βάρος ενός νεαρού ζευγαριού από ομάδα μεταναστών σε περιοχή της Ρώμης.

Το περιστατικό συνέβη στις 25 Οκτωβρίου και τρεις εκ των δραστών συνελήφθησαν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Το ζευγάρι στις 25 Οκτωβρίου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του στο πάρκο Tor Tre Teoste στις ανατολικές περιοχές της Ρώμης και φέρονταν να βρίσκονταν σε τρυφερές στιγμές μεταξύ τους όταν τους περικύκλωσαν οι επίδοξοι ληστές και βιαστές.

Πήγαν να ληστέψουν το ζευγάρι, βίασαν την κοπέλα

Σύμφωνα με την ιταλική αστυνομία, αναφέρει το RAI, οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου και επιχείρησαν να αρπάξουν το κινητό της 18χρονης κοπέλας που ήταν πάνω στο ταμπλό.

Στη συνέχεια τράβηξαν έξω από το αυτοκίνητο τον 24χρονο και μετά τη φίλη του.

Ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι δύο εκ των δραστών τον ακινητοποίησαν και τον κράτησαν ακίνητο, ενώ ο τρίτος βίαζε τη φίλη του. Εκείνος φώναζε για βοήθεια και τους παρακαλούσε να σταματήσουν, αλλά δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί.

Μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Το ζευγάρι, και οι δυο τους Ιταλοί, αμέσως μετά κάλεσε την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι ήταν τρομοκρατημένο και μπερδεμένο. Οι αστυνομικοί πρόσθεσαν επίσης ότι ήταν πιθανό να εμπλέκονταν έως και πέντε δράστες.

Συνελήφθησαν τρεις Μαροκινοί

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις Μαροκινούς με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού και της ληστείας.

Δύο εντοπίστηκαν από αξιωματικούς της μονάδας Flying Squad της Ρώμης και συνελήφθησαν λίγες μέρες μετά την επίθεση της 25ης Οκτωβρίου, ενώ ένας τρίτος συνελήφθη στη Βερόνα πριν από λίγες ημέρες. Η είδηση των συλλήψεων έγινε σήμερα γνωστή.

H La Stampa αναφέρει ακόμη ότι οι τρεις νεαροί άνδρες αναγνωρίστηκαν από τα θύματα, και ο ένας από αυτούς αναγνωρίστηκε από την 18χρονη ως ο δράστης του βιασμού, ενώ έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητικές πηγές, οι εξετάσεις DNA δεν ταίριαζαν με τον νεαρό άνδρα που αναγνωρίστηκε από το θύμα ως ο φερόμενος δράστη του βιασμού. Ιχνη DNA τους που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο έχουν ταυτοποιήσει της συμμετοχή τους στην σοκαριστική επίθεση, γράφει η Corriere, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων. Τα κινητά τηλέφωνα των τριών συλληφθέντων κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν.

iefimerida.gr