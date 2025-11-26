Κατακραυγή προκάλεσε βίντεο στις ΗΠΑ όπου η 44χρονη δασκάλα Ράντι Νικόλ Τζάκσον Στέιπλς φαίνεται να ξυλοκοπεί τον 12χρονο γιο της επειδή δεν είχε κάνει τις δουλειές του σπιτιού που του είχε αναθέσει.

Στο βίντεο φαίνεται η εκπαιδευτικός η οποία είχε τιμηθεί κάποτε ως «δασκάλα της χρονιάς» στην Αλαμπάμα, να χτυπάει περισσότερες από 20 φορές με τη ζώνη τον 12χρονο.

🔞 Alabama’s “Teacher of the Year” becomes the face of a shocking viral video showing her beating her son



A woman is seen whipping her child with a belt, shouting at him, and at one point even lifting the boy by his hair — allegedly because he didn’t finish his household chores.… pic.twitter.com/NQZa9WAr8O November 25, 2025

Μετά τον ξυλοδαρμό, μάλιστα, η 44χρονη άρπαξε από τα μαλλιά το αγόρι και το πέταξε στο πάτωμα.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σκόπιμη κακοποίηση παιδιού κάτω των 18 ετών.

Το βίντεο δημοσίευσε, μάλιστα, ο 24χρονος γιος της όταν του το έστειλε ένα από τα αδέλφια του. Όπως εξήγησε «δεν ένιωθα ότι έπρεπε να εργάζεται στο σχολείο ή να συμπεριφέρεται έτσι στους μικρούς μου αδελφούς. Ξέρετε, μου το έκανε αυτό όλη μου τη ζωή, και τώρα είμαι 24 ετών.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σκόπιμη κακοποίηση παιδιού κάτω των 18 ετών

Παράλληλα οι υπεύθυνοι του σχολείου Cottage Hill Christian Academy αποφάσισαν την απόλυσή της εκπαιδευτικού.

«Η πειθαρχία υποτίθεται ότι είναι για να διορθώνει τα πράγματα. Αυτό ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια. Το να τον αρπάζει από τα μαλλιά και να φωνάζει και να βρίζει με τον τρόπο που το έκανε, ενώ εργάζεται σε χριστιανικό σχολείο, το θεώρησα αποκρουστικό. Είναι αηδιαστικό να βλέπεις κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο στο παιδί του» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ.

protothema.gr