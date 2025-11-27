Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγα μέτρα από τον σταθμό μετρό Farragut West, το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα).
Ο ύποπτος, αφγανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά από τρίτο μέλος της φρουράς και νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η προσπάθεια των Αρχών να συλλάβουν τον δράστη.
Οι αρχές της Ουάσινγκτον διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας ένοπλος πλησίασε τρία μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονταν σε περιπολία και άνοιξε πυρ εναντίον τους. Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, ο δράστης πυροβόλησε αρχικά έναν στρατιώτη και στη συνέχεια στόχευσε δεύτερο μέλος της φρουράς, πριν προσπαθήσει να ρίξει και νέο πυροβολισμό από μικρή απόσταση πάνω από το πρώτο θύμα. Τότε παρενέβη τρίτο μέλος της Εθνοφρουράς, το οποίο ανταπέδωσε τα πυρά και ακινητοποίησε τον ύποπτο.
Οι δύο τραυματισμένοι στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μίριελ Μπάουζερ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επιβεβαίωσαν ότι οι στρατιωτικοί δεν έχουν καταλήξει, διαψεύδοντας τις αρχικές αναφορές του κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος λίγο αργότερα ανασκεύασε μιλώντας για «αντιφατικές πληροφορίες».
Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον ένοπλο «το ζώο που πυροβόλησε τους δύο άνδρες της Εθνοφρουράς» και δηλώνοντας ότι «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του. Ο ίδιος ο δράστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ανταλλαγή πυρών.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Κύπρου), σε περιοχή με αυξημένη αστυνόμευση, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές σε επανεξέταση του πλαισίου φύλαξης γύρω από τον Λευκό Οίκο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τα κίνητρα και το ιστορικό του δράστη.