Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγα μέτρα από τον σταθμό μετρό Farragut West, το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Ο ύποπτος, αφγανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά από τρίτο μέλος της φρουράς και νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η προσπάθεια των Αρχών να συλλάβουν τον δράστη.

🚨BREAKING: 🇺🇲Two National Guards remain in critical condition after a targeted shooting near the White House.

The suspect is identified as an Afghan national and is in custody.

The FBI is investigating the ambush at Farragut West as a potential act of terrorism.#WashingtonDC pic.twitter.com/Itr3kkwR4c — Apex ᴵᴺᵀᴱᴸ (@TheApexIntel) November 27, 2025

Οι αρχές της Ουάσινγκτον διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας ένοπλος πλησίασε τρία μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονταν σε περιπολία και άνοιξε πυρ εναντίον τους. Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, ο δράστης πυροβόλησε αρχικά έναν στρατιώτη και στη συνέχεια στόχευσε δεύτερο μέλος της φρουράς, πριν προσπαθήσει να ρίξει και νέο πυροβολισμό από μικρή απόσταση πάνω από το πρώτο θύμα. Τότε παρενέβη τρίτο μέλος της Εθνοφρουράς, το οποίο ανταπέδωσε τα πυρά και ακινητοποίησε τον ύποπτο.

Οι δύο τραυματισμένοι στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μίριελ Μπάουζερ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επιβεβαίωσαν ότι οι στρατιωτικοί δεν έχουν καταλήξει, διαψεύδοντας τις αρχικές αναφορές του κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος λίγο αργότερα ανασκεύασε μιλώντας για «αντιφατικές πληροφορίες».

FBI DIRECTOR KASH PATEL: "Please send your prayers to those brave warriors who are in critical condition and their families. They're here serving our country. They are here protecting everyday Americans and citizens around the world in our nation's capital." pic.twitter.com/bw5nIayMmD November 26, 2025 Οι ερευνητές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο, ο οποίος φαίνεται να μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2021 και να κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Η αρχική ταυτοποίηση βασίστηκε σε δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες για πλήρη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέβαλε αίτηση ασύλου το 2024, η οποία εγκρίθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος.



Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό, με τις αρχές να διερευνούν πότε και με ποιο τρόπο το απέκτησε ο δράστης. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνεργούς ή οργανωμένη ενέργεια, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου πιθανού κινήτρου με τρομοκρατικά χαρακτηριστικά.

BREAKING: A shooting near the Farragut North Metro has left 2 National Guardsmen wounded, according to a source close to the investigation. The station was briefly placed on lockdown as police rushed in to secure the area. A suspect is now in custody.

Video courtesy: Mike Jones. pic.twitter.com/cHcFHnGUdT — John Gonzalez (@John7News) November 26, 2025

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον ένοπλο «το ζώο που πυροβόλησε τους δύο άνδρες της Εθνοφρουράς» και δηλώνοντας ότι «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του. Ο ίδιος ο δράστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ανταλλαγή πυρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Κύπρου), σε περιοχή με αυξημένη αστυνόμευση, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές σε επανεξέταση του πλαισίου φύλαξης γύρω από τον Λευκό Οίκο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τα κίνητρα και το ιστορικό του δράστη.

