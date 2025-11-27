Η Ρωσία συμφωνεί γενικά ότι ο κατάλογος των σημείων των ΗΠΑ σχετικά με την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες, δήλωσε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κιργιστάν.

«Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και λέξη προς λέξη το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία» είπε χαρακτηριστικά. «Η αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κριμαία και το Ντονμπάς, πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε ο Πούτιν, εκφράζοντας ξανά την αμφισβήτησή του για την ουκρανική κυβέρνηση. «Η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά αυτό είναι προς το παρόν νομικά αδύνατο» είπε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας πως η δική του χώρα – σε αντίθεση με την Ουκρανία – έκανε εκλογές σε καιρό πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη για εγγυήσεις ασφαλείας και ξεκαθάρισε πως η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο Πούτιν είπε ακόμα πως η Ρωσία δεν ζήτησε ποτέ να μπει ή επιστρέψει στη G7 («μας προσκάλεσαν», είπε), ενώ ξεκαθάρισε πως περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, αναφερόμενος στον Στιβ Γουίτκοφ είπε πως «υπερασπίζεται τις θέσεις του προέδρου του (Τραμπ)», ενώ οι συζητήσεις μαζί του γίνονται σε ήρεμους τόνους, «χωρίς βρισιές και ακρότητες».

Σε άλλο σημείο, επιβεβαίωσε πως το Άμπου Ντάμπι έχει επιλεγεί ως χώρος συνάντησης και διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αντιπροσώπων, προσθέτοντας πως η παρουσία εκπροσώπου από την Ουάσινγκτον «αποτέλεσε έκπληξη».

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε και για τις εξελίξεις στο πεδίο της Ουκρανίας, σημειώνοντας πως οι Ουκρανοί έχασαν 47.000 στρατιώτες μόνο τον Οκτώβριο. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθάρισε πως οι συγκρούσεις θα τελειώσουν όταν οι Ουκρανοί αποσυρθούν από τις θέσεις τους. Παράλληλα, έκανε λόγο για «υψηλά επίπεδα λιποταξίας» στον ουκρανικό στρατό.

Επιπλέον, ανέφερε πως τα εδάφη που η Ρωσία καταλαμβάνει στην Ουκρανία διαρκώς αυξάνονται «με γρήγορο ρυθμό», ενώ μίλησε για συγκεκριμένα χωριά που έχουν περικυκλωθεί. Επιπρόσθετα ζήτησε «διεθνή αναγνώριση» για τα κατεχόμενα στην Ουκρανία.

Σε ερώτηση για τον Σεργκέι Λαβρόφ και τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει πέσει σε δυσμένεια, λόγω της αρνητικής εξέλιξης με το προγραμματιζόμενο ραντεβού με τον Τραμπ στη Βουδαπέστη, ο Πούτιν τα διέψευσε κατηγορηματικά και τα χαρακτήρισε «ανοησίες», λέγοντας πως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών προετοιμάζεται για να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Σε σχόλιο που έκανε για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται «παγωμένα» στην Ευρώπη, είπε πως η κατάσχεσή τους είναι «κλοπή» και πρόσθεσε πως η Μόσχα ετοιμάζει την απάντησή της.

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε ακόμα για τις διαρροές των συνομιλιών μεταξύ του συμβούλου του, Γιούρι Ουσάκοφ και του Στιβ Γουίτκοφ, λέγοντας πως ενδέχεται να είναι «fake news» ή να έχουν υποκλαπεί. Μάλιστα, είπε πως διατηρεί «πολυετή σχέση» με τον Αμερικανό διαπραγματευτή, προσθέτοντας πως «θα ήταν περίεργο αν μας έβριζε με χυδαίες εκφράσεις στις συνομιλίες του με τον Ουσάκοφ (σ.σ. αναφέρθηκε σε σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg), από τη στιγμή μάλιστα που συχνά – πυκνά ταξιδεύει στη Μόσχα».

Επιπλέον, ρωτήθηκε και για τις πυρηνικές δοκιμές, πετώντας το γάντι στην Ουάσινγκτον και προσθέτοντας πως η Μόσχα θα είναι έτοιμη να τις κάνει αν χρειαστεί. «Η προετοιμασία για πραγματικές δοκιμές πυρηνικών όπλων απαιτεί χρόνο, και φυσικά δεν μπορούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου στις ΗΠΑ αυτό θα έχει γίνει, ενώ εμείς θα χρειαζόμαστε ακόμη ενάμιση χρόνο προετοιμασίας. Επομένως, πρέπει ήδη να το σκεφτούμε. Δεν το ξεκινήσαμε εμείς αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη των γεγονότων. Και, σας διαβεβαιώ, θα είμαστε έτοιμοι».

