Υπέκυψε στα τραύματα του, το ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, που τραυματίστηκαν από σφαίρες την Τετάρτη όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε Aφγανό ύποπτο δυο δρόμους από τον Λευκό Οίκο. Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.

President Trump announces the death of U.S. Specialist Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the National Guardsmen savagely attacked in D.C.



May God be with her family. pic.twitter.com/q5OaOtzwW0 November 28, 2025

Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», πρόσθεσε. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα» για την πορεία του, πρόσθεσε.

⚡ Sarah Beckstrom, one of the National Guard members shot in DC, has passed away, per President Trump.



[@UnwokeismX] 🗞 pic.twitter.com/e27oVqkaPG — Unwokeism (@UnwokeismX) November 28, 2025

