Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε την Παρασκευή ότι τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία έως την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, για να καταθέσουν τα εθνικά τους σχέδια στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού SAFE, εκτιμώντας ότι το αίτημα της Τουρκίας και της Νοτίου Κορέας για υπαγωγή στο πρόγραμμα δεν θα προλάβει την προθεσμία.

Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Άμυνας, Τομά Ρενιέ, «τα σχέδια δεν έχουν παραληφθεί μέχρι στιγμής. Τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να μας υποβάλουν τα εθνικά τους σχέδια», ενώ πρόσθεσε πως «τη Δευτέρα ίσως υπάρξει ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε». Ο Ρενιέ ξεκαθάρισε ότι τα σχέδια θα είναι μεν «σε αδρές γραμμές, αλλά αρκετά λεπτομερή ώστε να υπάρχει συντονισμός» ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη.

Ερωτώμενος για την Τουρκία και τη Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν υποβάλει επίσημα αιτήματα συμμετοχής στο SAFE, ο Ρενιέ είπε ότι «έχουμε πράγματι λάβει επίσημο αίτημα, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω—και δεν ρισκάρω λέγοντας αυτό—ότι για αυτές τις δύο χώρες δεν πρόκειται να προλάβουμε την προθεσμία της Κυριακής. Είναι, φυσικά, πολύ αργά». Διευκρίνισε επίσης ότι «η Κομισιόν εξακολουθεί να εξετάζει και τα δύο αιτήματα», χωρίς όμως να αναμένεται κάποια πρόοδος πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τα κράτη-μέλη.

Σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, των οποίων ο φάκελος εξετάζεται από το Συμβούλιο της ΕΕ, ο Ρενιέ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την προθεσμία. O Ρενιέ πρόσθεσε επί του θέματος ότι η συνεργασία ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου ήταν εποικοδομητική κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Ακόμα κι αν δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας αυτή τη στιγμή, ας μην ξεχνάμε ότι το SAFE είναι ανοιχτό εκ κατασκευής. Χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμμετέχει σε έως και 35% των προμηθειών του SAFE». Πρόσθεσε ακόμη ότι «οι διαπραγματεύσεις για το SAFE συνεχίζονται με τον Καναδά και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από την Κυριακή», και ότι η Κομισιόν «παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην υλοποίηση της φιλόδοξης εταιρικής σχέσης μας για την ασφάλεια και την άμυνα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ», ενώ σημειώνει πρόοδο στις άλλες δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στην Κοινή Κατανόηση, που περιλαμβάνει έναν κοινό υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό χώρο, το Erasmus+ και τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα για το SAFE, ο Ρενιέ χαρακτήρισε τον μηχανισμό ως «εργαλείο έκτακτης ανάγκης», λέγοντας ότι «πρέπει να κινηθούμε γρήγορα», αναφέροντας ότι η Κομισιόν θα αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια μέσα στον Δεκέμβριο, «ώστε μέχρι το τέλος του έτους το έργο της να έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί». Στη συνέχεια, τα σχέδια θα σταλούν στο Συμβούλιο της ΕΕ για έγκριση, ενώ «στις αρχές του επόμενου έτους θα μπορέσει να εκταμιευθεί το πρώτο 15% των ποσών, ώστε τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν την υλοποίηση».

Παράλληλα, όπως είπε, η δουλειά προχωρά και στα τέσσερα μεγάλα εμβληματικά έργα που έχει αναδείξει η Κομισιόν στο πλαίσιο της αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής. «Η εργασία προχωρά με πλήρη ταχύτητα. Ορισμένες συμμαχίες είναι πιο ώριμες από άλλες, αλλά η πρόοδος είναι σαφής και αποτελεσματική», σημείωσε.

