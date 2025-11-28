Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Μεχμέτ Αλί Αγτζά, ο άνδρας που το 1981 είχε πυροβολήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, απομακρύνθηκε από την Νίκαια λίγο πριν φθάσει ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Halk TV, ο Αγτζά εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η τελετή στην Νίκαια. Οι Αρχές ωστόσο τον απομάκρυναν προληπτικά, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε αναστάτωση κατά την άφιξη του Ποντίφικα.

Νωρίτερα, τουρκικά ΜΜΕ είχαν φιλοξενήσει δηλώσεις του Αγτζά, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ «για δύο ή τρία λεπτά». «Θέλω να καλωσορίσω τον Πάπα», είπε, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως «θα μπορέσουμε να καθίσουμε και να μιλήσουμε στην Νίκαια ή στην Κωνσταντινούπολη για δύο ή τρία λεπτά».

ΚΥΠΕ