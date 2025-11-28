Ένα από τα σοβαρότερα σεξουαλικά σκάνδαλα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο αμερικανικός στρατός αποκαλύπτεται στις ΗΠΑ, καθώς στρατιωτικός γυναικολόγος κατηγορείται ότι κατέγραφε κρυφά χιλιάδες ιατρικές εξετάσεις γυναικών στρατιωτικών και συζύγων υπηρετούντων. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο αριθμός των πιθανών θυμάτων ενδέχεται να φτάνει έως και τις 3.000, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως άνευ προηγουμένου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν βετεράνος του πολέμου στο Αφγανιστάν, πρώην πεζοναύτης, αντιλήφθηκε ύποπτη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια προγεννητικού ελέγχου της εγκύου συζύγου του, η οποία υπηρετεί ως αξιωματικός, στο Φορτ Χουντ του Τέξας. Ο άνδρας, εκπαιδευμένος να παρατηρεί λεπτομέρειες από τα χρόνια του στο μέτωπο, παρακολουθούσε στενά την εξέταση και εντόπισε στοιχεία που τον οδήγησαν να καταγγείλει τον γιατρό.

Όταν ο γιατρός έσκυψε για ν’ αλλάξει τη θέση του υπερηχογραφικού μηχανήματος, κάτι τράβηξε την προσοχή του βετεράνου: το κινητό του γιατρού ήταν τώρα στην τσέπη του πουκαμίσου του, με τον φακό της κάμερας στραμμένο προς τα έξω. Δεν ήταν εκεί πριν. Όταν ο βετεράνος κοίταξε την οθόνη, είδε ότι το κινητό κατέγραφε…

Όταν η εξέταση ολοκληρώθηκε, ο βετεράνος βρήκε δύο γυναίκες-μέλη του ιατρικού προσωπικού και τους είπε τι συνέβη, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των ερευνών. Οι αντιδράσεις τους τον απογοήτευσαν τόσο πολύ, που «εξερράγη» εκεί, στη μέση του διαδρόμου. «Μόλις έπιασα έναν γιατρό να καταγράφει τον κόλπο της γυναίκας μου!» φώναξε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αυτή η «έκρηξη» οδήγησε σε μια αλληλουχία γεγονότων, καταγγελιών και αποκαλύψεων, που έφεραν στο φως αυτό που θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ.

Ο Δρ. Μπλέιν ΜακΓκρο και οι καταγγελίες

Τον περασμένο μήνα, αξιωματούχοι του στρατού στο Τέξας απομάκρυναν από τη θέση του τον Δρ. Μπλέιν ΜακΓκρο, ταγματάρχη του στρατού και γυναικολόγο στο Φορτ Χουντ, ο οποίος πλέον κατηγορείται για επανειλημμένη προσβολή μίας γυναίκας ασθενούς και για την κρυφή καταγραφή προσωπικών της στιγμών κατά τη διάρκεια πρόσφατης γυναικολογικής και μαστολογικής εξέτασης.

Ο Δρ. Μπλέιν ΜακΓκρο, σε μία από τις ελάχιστες φωτογραφίες του, που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα

Η ενάγουσα, γνωστή με το σύνηθες «Τζέιν Ντο» που χρησιμοποιείται, όταν τα στοιχεία μίας μάρτυρα δεν δίνονται στη δημοσιότητα, είχε επισκεφτεί τον ΜακΓκρο, λίγες ημέρες πριν ο βετεράνος συνοδεύσει τη σύζυγό του στο νοσοκομείο του Φορτ Χουντ.

Οι ερευνητές του στρατού ανέκτησαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο από το κινητό του ΜακΓκρο τα οποία «λήφθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ετών και απεικονίζουν δεκάδες γυναικείες ασθενείς, πολλές από τις οποίες παραμένουν ανώνυμες», σύμφωνα με την αγωγή. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 65 γυναίκες ισχυρίζονται ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ΜακΓκρο. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

3.000 επιστολές σε ασθενείς του ΜακΓκρο – Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο

Ο στρατός έστειλε επιστολές σε περίπου 3.000 ασθενείς με τις οποίες ήρθε σε επαφή ο ΜακΓκρο στο Φορτ Χουντ και στο Κέντρο Ιατρικής Στρατού Τρίπλερ στη Χαβάη, όπου εργαζόταν χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με πηγές. Το CNN μίλησε με τουλάχιστον ένα φερόμενο θύμα, που είπε ότι δεν είχε επικοινωνήσει ακόμη με τους αξιωματούχους του στρατού.

«Η πιθανή έκταση αυτής της βλάβης είναι, κατά τη γνώμη μου, πρωτοφανής στην ιστορία του στρατού» δήλωσε ο Άντριου Κόμπος, δικηγόρος που εκπροσωπεί μερικούς από τους κατήγορους του ΜακΓκρο. «Αφορά δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις, δύο διαφορετικές αλυσίδες διοίκησης, χιλιάδες στρατιωτικούς συζύγους και στρατιώτες που τέθηκαν υπό τη φροντίδα του».

«Αρπακτικό με στολή» και καταγγελίες που έπεφταν στο κενό…

Μέλη του στρατού εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η καταγραφή καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και παραπτώματα θα γίνει πιο δύσκολη μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος υποσχέθηκε να τερματίσει τη δυνατότητα κατάθεσης ανώνυμων και «ευτελών» καταγγελιών.

Η αγωγή κατά του ΜακΓκρο, η οποία κατατέθηκε στις 10 Νοεμβρίου, υποστηρίζει ότι «ο στρατός ήξερε» και «παρείχε κάλυψη σε ένα αρπακτικό με στολή», σημειώνοντας ότι είχαν γίνει καταγγελίες για τον ΜακΓκρο τόσο στο Φορτ Χουντ όσο και στο Τρίπλερ.

Πέντε χρόνια μετά την αποτρόπαια δολοφονία της Βανέσα Γκιγιέν, μιας 20χρονης στρατιώτη που υπηρετούσε στο Φορτ Χουντ και της οποίας οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αγνοήθηκαν από τους διοικητές, πολλοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των εκτεταμένων στρατιωτικών δικαστικών μεταρρυθμίσεων μετά την τραγωδία αυτή. Ορισμένοι είπαν ότι τα «παραθυράκια» που υπήρχαν και τότε στη νομική διαδικασία, επέτρεψαν στον ΜακΓκρο να συνεχίσει να βλέπει ασθενείς, παρά τις φερόμενες απόπειρες να αναφερθεί νωρίτερα.

Η Σάνον Χοφ, διευθύντρια της ΜΚΟ Shield of Sisters, που παρέχει υποστήριξη σε επιζήσασες στρατιωτικού σεξουαλικού τραύματος, δήλωσε ότι έχει μιλήσει με δεκάδες γυναίκες, φερόμενα θύματα του ΜακΓκρο. «Κάθε μία από αυτές» της είπε ότι είχαν προηγουμένως προσπαθήσει να τον αναφέρουν στους αξιωματούχους του στρατού, είπε η Χοφ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι, ενώ ασκούσε την ιατρική στο Τρίπλερ στη Χαβάη, «τουλάχιστον μία γυναίκα ασθενής κατέθεσε καταγγελία, ισχυριζόμενη ότι ο ΜακΓκρο είχε καταγράψει παράνομα την εξέταση του πυελικού της στο κινητό του. Αντί να τον ερευνήσουν ή να τον απομακρύνουν από τη φροντίδα των ασθενών, η αλυσίδα διοίκησης του ΜακΓκρο απέρριψε την καταγγελία, γέλασαν και του επέτρεψαν να συνεχίσει να ασκεί την ιατρική».

Οι συγκλονιστικές ιστορίες της Μέγκαν και της Λίζα

Η σύζυγος ενός στρατιώτη, την οποία το CNN επικαλείται με το ψευδώνυμο «Μέγκαν», είπε ότι προσπάθησε επανειλημμένα να αναφέρει τον ΜακΓκρο για ανάρμοστη συμπεριφορά σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, στα τέλη του 2024. Όμως, κατέληξε να εγκαταλείψει τις προσπάθειες, αφού συνάντησε πολλά… εμπόδια.

Όταν η Μέγκαν επισκέφθηκε το Ιατρικό Κέντρο του Φορτ Χουντ τον Δεκέμβριο του 2024 για μια ιγμορίτιδα, είχε ζητήσει να μην την εξετάσει άνδρας. Ήταν επιζήσασα σεξουαλικής επίθεσης. Όταν ο ΜακΓκρο μπήκε στο δωμάτιο εξέτασης, η Μέγκαν είπε ότι ζήτησε να είναι παρών κάποιος από το ιατρικό προσωπικό -κάτι που δικαιούνται οι ασθενείς κατά τις ευαίσθητες εξετάσεις. Ο ΜακΓκρο της είπε ότι όλοι ήταν απασχολημένοι, ανέφερε η ίδια.

Η Μέγκαν είπε ότι ο ΜακΓκρο έβαζε το χέρι του στο γόνατό της, παρ’ όλο που του είπε ότι την έκανε να νιώθει άβολα, και την πίεσε να κάνει γυναικολογική εξέταση. «Τον κοίταξα σαν τρελή, γιατί ήταν ιγμορίτιδα. Δεν χρειαζόμουν γυναικολογική εξέταση» είπε η Μέγκαν. «Εκείνος είπε: “Είναι εντάξει, είναι καιρός για μία. Είναι υποχρεωτική“».

Τέσσερις φορές την πίεσε να τον αφήσει να την εξετάσει και τέσσερις φορές εκείνη αρνήθηκε, είπε η Μέγκαν. Συμφώνησε να κάνει μόνο μια εξωτερική εξέταση της κοιλιάς της. Αλλά ο ΜακΓκρο επέμεινε να της κάνει εξέταση στήθους και της ζήτησε να σηκώσει το μπλουζάκι της. Όταν εκείνη αρνήθηκε, της σήκωσε το μπλουζάκι, είπε η ίδια. Όταν το κατέβασε, ο ΜακΓκρο ακούμπησε το στήθος της, καθώς εξέταζε την κοιλιά της.

Μέτρησε την κοιλιά της από το ηβικό οστό και μετά της είπε ότι πρέπει να πάει πιο κάτω. «Όχι, δεν χρειάζεται» αποκρίθηκε εκείνη, αλλά εκείνος κατέβασε το κολάν της, αγγίζοντας την ευαίσθητη περιοχή της. «Αν δεν πάρεις τα χέρια σου από το σώμα μου, θα σε χτυπήσω στο πρόσωπο. Η εξέταση τελείωσε» τον σταμάτησε εκείνη.

Αμέσως πλησίασε μία γυναίκα πίσω από τη γραμματεία της κλινικής και, με δάκρυα να τρέχουν από το πρόσωπό της, της είπε τι είχε συμβεί. «Ω» απάντησε εκείνη αδιάφορα, σύμφωνα με τη Μέγκαν, η οποία ζήτησε να αναφέρει το περιστατικό. Η γυναίκα της απάντησε πως όλοι αυτοί που μπορούσαν να καταγράψουν το περιστατικό, ήταν απασχολημένοι. Θα μπορούσε είτε να πάει αργότερα είτε να καλέσει έναν αριθμό.

Η Μέγκαν έφυγε και, κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, προσπάθησε τέσσερις φορές να καταθέσει επίσημα παράπονο για ό,τι συνέβη, μόνο για να την μεταφέρουν συνέχεια από τμήμα σε τμήμα στο Φορτ Χουντ και να την αποσυνδέουν. Κανείς δεν πήρε την κατάθεσή της. Η Μέγκαν παράτησε την αναφορά κατά του ΜακΓκρο, γέννησε το παιδί της και τελικά μετακόμισε με τον σύζυγό της σε νέα θέση, αφήνοντας πίσω το Φορτ Χουντ, αλλά όχι το τραύμα από την εμπειρία της εκεί.

Όταν η ιστορία του ΜακΓκρο είδε το φως της δημοσιότητας, ο σύζυγος της Μέγκαν, της έδειξε την είδηση στο κινητό του. «Είναι αυτός ο γιατρός που μου είπες;» την ρώτησε. «Τον ερευνούν». «Δεν το πιστεύω» απάντησε εκείνη με απίστευτη απορία. «Όχι, δεν είναι. Κανείς δεν νοιάζεται». Μερικές μέρες αργότερα, ένας ερευνητής του στρατού επικοινώνησε με τη Μέγκαν, για να δει αν ο ΜακΓκρο την είχε κακομεταχειριστεί ποτέ ως ασθενή…

Μια άλλη γυναίκα, την οποία το CNN αναφέρει ως «Λίζα», πήγε το καλοκαίρι του 2021 στο νοσοκομείο για τεστ καρδιακού παλμού του εμβρύου, ενώ ήταν στο τελικό στάδιο της εγκυμοσύνης με το τέταρτο παιδί της. Είπε ότι συνάντησε τον ΜακΓκρο, καθώς έφευγε από το κτίριο.

«Θα μπορούσα να ελέγξω τον τράχηλό σας πολύ γρήγορα» της είπε, και την προέτρεψε να πάει στη γυναικολογική. Η Λίζα, που αρχικά εμπιστευόταν τον ΜακΓκρο, είπε ότι προσπάθησε να αρνηθεί την εξέταση, αλλά εκείνος την πίεσε επανειλημμένα και τελικά υποχώρησε.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η Λίζα είπε ότι ο ΜακΓκρο είχε το κινητό του στην τσέπη του πουκαμίσου του, με την κάμερα στραμμένη προς τα έξω. «Μου είπε ότι περίμενε ένα τηλεφώνημα, αφού ήταν μόνος στην κλινική» είπε η Λίζα στο CNN. «Αφού σε κάθε εξέταση το κινητό του ήταν στην τσέπη του, δεν το θεώρησα παράξενο».

Είπε ότι η εξέταση ήταν πολύ «τραχιά» -τόσο πολύ που «σπάζοντας το νερό της, το αμνιακό υγρό έτρεξε στο πάτωμα».

«Μου είπε με ένα νεύμα και χαμόγελο, “θα έχουμε μωρό σήμερα”, και στη συνέχεια με συμβούλεψε να μην πω σε κανέναν ότι έσπασαν τα νερά μου μέχρι να φύγω από τη βάση, γιατί και οι δύο θα μπορούσαμε να μπλέξουμε σε μεγάλο πρόβλημα» είπε η Λίζα. Επέστρεψε στο σπίτι και αργότερα την ίδια μέρα ξαναπήγε στο νοσοκομείο με τον σύζυγό της, για να γεννήσει.

Όταν πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ένας ανώνυμος μαιευτήρας στο Φορτ Χουντ φέρεται να κατέγραφε κρυφά τις ασθενείς του κατά τη διάρκεια εξετάσεων, η Λίζα είδε το όνομα μιας δικηγορικής εταιρείας που εκπροσωπούσε τα θύματα σε μια είδηση και αποφάσισε να καλέσει την επόμενη μέρα.

Εκείνη τη νύχτα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Αναπαρήγαγε κάθε στιγμή που είχε έρθει σε επαφή με τον ΜακΓκρο, κάνοντας εμετό και τρέχοντας πέρα-δώθε στην τουαλέτα. Το πρωί, η Λίζα κάλεσε την γραμμή υποδοχής και ρώτησε: «Είναι ο γιατρός Μπλέιν ΜακΓκρο;». «Ναι» της είπαν.

«Μια μέρα, ο γιος μου θα με ρωτήσει για το πώς γεννήθηκε, και δεν θέλω να το συζητήσω. Με κάνει να θέλω να κάνω εμετό» λέει σήμερα. «Μου το πήρε αυτό και δεν θα το πάρω ποτέ πίσω».

