Η Ρωσία δεν κατάφερε την Παρασκευή να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ψήφους για την επανένταξή της στο διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), παρά τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει στήριξη από τα κράτη μέλη. Η Μόσχα επιδίωκε να ανακτήσει την έδρα που είχε χάσει το 2023, ωστόσο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν της επέτρεψε την επιστροφή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη πλήγμα για τη Ρωσία, η οποία επίσης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη τον περασμένο Σεπτέμβριο για να εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού αεροπορίας του ΟΗΕ, σε μια ακόμη διπλωματική επίπληξη της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ), με έδρα το Λονδίνο, είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της ασφάλειας και της προστασίας της διεθνούς ναυτιλίας και την πρόληψη της ρύπανσης και περιλαμβάνει 176 κράτη μέλη.

Η Μόσχα είναι μέλος του ΔΝΟ από το 1958 και επανεκλεγόταν συνεχώς στο Συμβούλιο του IMO πριν από το 2023.

Η Ρωσία ήταν μεταξύ των 48 χωρών που επιδίωκαν 40 θέσεις για διετή θητεία στο συμβούλιο, το οποίο επιβλέπει το έργο του οργανισμού. Ήταν η μόνη υποψήφια χώρα που απορρίφθηκε μεταξύ των 10 κρατών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διεθνείς ναυτιλιακές υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία ήταν άδικη.

«Από το 2023, η πολιτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία από ορισμένες χώρες έχει καταστήσει το ζήτημα της εκλογής της Ρωσίας στο Συμβούλιο του ΔΝΟ εξαιρετικά πολιτικοποιημένο», αναφέρει το ρωσικό Υπουργείο σε ανακοίνωσή.

ΚΥΠΕ – Reuters