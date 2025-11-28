Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αποκαλύπτουν οι New York Times, σε μια περίοδο έντονης κρίσης στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Καράκας, η οποία, σύμφωνα με την εφημερίδα, μπορεί να εξελιχθεί ακόμη και σε ένοπλη σύγκρουση.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ τους, αναφέρουν οι New York Times που επικαλούνται άτομα με γνώση του θέματος. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για μια τέτοια συνάντηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ήταν και αυτός παρών στη συνομιλία που έλαβε χώρα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Το ρεπορτάζ συνυπογράφει η Μάγκι Χάμπερμαν, δημοσιογράφος με διαχρονικά καλές πηγές μέσα στον Λευκό Οίκο.

Προ ημερών το Axios μετέδωσε ότι ο Τραμπ θέλει να έχει απευθείας επαφές με τον Μαδούρο.

Επισήμως ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει το δημοσίευμα και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αρνήθηκε να το σχολιάσει, ωστόσο δύο άτομα κοντά στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιβεβαίωσαν ότι έγινε τηλεφώνημα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να χαρακτηρίσει τον Μαδούρο ηγέτη του καρτέλ Del los Soles, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Όλα αυτά έρχονται σε ένα σκηνικό έντασης, με τις ΗΠΑ να έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική με στόχο τη Βενεζουέλα, όπως επισημαίνουν οι New York Times.

Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να τερματιστεί η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, αν και δεν αποκλείεται η απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, ακόμη και με τη χρήση βίας.

Η ίδια εφημερίδα είχε αποκαλύψει τον Οκτώβριο μια σειρά μυστικών κινήσεων του ηγέτη της Βενεζουέλας. Ο Μαδούρο φέρεται να είχε προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες σημαντικό μερίδιο στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας, μαζί με μια σειρά άλλων διευκολύνσεων για αμερικανικές εταιρείες, για να εκτονώσει την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, ο Μαδούρο επιδίωξε να παραμείνει στην εξουσία και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ διέκοψαν τις συζητήσεις.

Η τακτική του Τραμπ για διπλή προσέγγιση των αντιπάλων -απειλές δημόσια και άμεσες επαφές στο παρασκήνιο- δεν είναι πρωτοφανής.

Οι επιθέσεις σε ταχύπλοα από τη Βενεζουέλα που μεταφέρουν ναρκωτικά (ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι ΗΠΑ) έχουν αφήσει πάνω από 80 νεκρούς και δεν φαίνεται ότι θα σταματήσουν σύντομα. Παράλληλα ανοιχτά της Βενεζουέλας έχει φτάσει μια πανίσχυρη ναυτική αρμάδα με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford».

Μόλις χθες, μάλιστα, ο Τραμπ είπε ότι οι επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών θα γίνουν και χερσαίες «πολύ σύντομα».

