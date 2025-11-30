Παιδικό πάρτι γενεθλίων σε αίθουσα δεξιώσεων στην Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, είχε τραγική κατάληξη, όταν τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς, όπου μια οικογένεια διοργάνωνε μια γιορτή το βράδυ του Σαββάτου (29/11).

Το περιστατικό έγινε στην πόλη του Στόκτον, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, Χέδερ Μπρεντ, στο σημείο.

Η Μπρεντ χαρακτήρισε το συμβάν ως οικογενειακή γιορτή. Ο Τζέισον Λι, αντιδήμαρχος του Στόκτον, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η βία ξέσπασε σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων.

Η Μπρεντ είπε ότι μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν παιδιά και ενήλικες.

«Είναι ακατανόητο ότι υπήρχαν μικρά παιδιά που τραυματίστηκαν», είπε.

Η ακριβής κατάσταση, ηλικίες και φύλα των θυμάτων δεν ήταν γνωστά και οι ερευνητές του σερίφη εργάζονται για την ταυτοποίηση του δράστη.

«Αυτό μπορεί να είναι ένα στοχευμένο περιστατικό», δήλωσε η Μπρεντ. «Η πρώτη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ταυτοποίηση του υπόπτου σε αυτό το περιστατικό».

Δεν ήταν σαφές εάν οι πυροβολισμοί προήλθαν από μέσα ή από την αίθουσα δεξιώσεων, είπε.

Στις έρευνες συμμμετέχουν το FBI, η αστυνομία του Στόκον και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνέβαλαν στην έρευνα, δήλωσε η Μπρεντ.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε στο X ότι έχει ενημερωθεί για τους «φρικτούς πυροβολισμούς» και ότι το Γραφείο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Κυβερνήτη συντονίζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου καθώς παρακολουθεί την κατάσταση.

Cnn.gr