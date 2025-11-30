Την ανακάλυψη 11 εκατομμυρίων τόνων χαλκού, ψευδαργύρου, χρυσού και αργύρου στην περιοχή Najran, ανακοίνωσε η εταιρεία εξόρυξης AMAK της Σαουδικής Αραβίας (Almasane Alkobra Mining Co), διευρύνοντας περαιτέρω τον ορυκτό πλούτο της χώρας, ο οποίος εκτιμάται σε 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ευρήματα προήλθαν μετά από πάνω από 27.000 μέτρα γεωτρήσεων από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η τεράστια αυτή ποσότητα μεταλλευμάτων θα μπορούσε μάλιστα να αυξηθεί ακόμα περισσότερα, μετά από περαιτέρω εξερεύνηση.

Η ανακάλυψη αυτή τοποθετεί τον μεταλλευτικό τομέα του βασιλείου – αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 – σε θέση να ανταγωνιστεί τα έσοδα από το πετρέλαιο έως το 2030 μέσω ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων, που εκτιμώνται σε 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

