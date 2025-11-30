Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, μετά και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη χώρα πρέπει να θεωρείται κλειστός, την ίδια ώρα που πηγές τις οποίες επικαλείται το βραζιλιάνικο CNN ανέφεραν ότι ένα κυβερνητικό αεροσκάφος προσέγγισε τα σύνορα με τη Βραζιλία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ότι ο Νικολάς Μαδούρο επέβαινε σε αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες, Σάββατο, το βράδυ ότι θεωρεί πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «εντελώς κλειστός», προκαλώντας την οργή του Καράκας, το οποίο κατήγγειλε μια «εχθρική πράξη» και άρχισε στρατιωτικά γυμνάσια.

«Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, λαθρέμπορους ναρκωτικών και λαθρέμπορους ανθρώπων», έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο δίκτυό του, το Truth Social, «παρακαλώ να θεωρήσετε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ».

Αυτή η επιθετική δήλωση έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία υποστηρίζει πως μάχεται εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών του Μεξικού και της κεντρικής Αμερικής, εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο με μια μείζονα στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική, όπου έχει αναπτυχθεί το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το Καράκας ότι είναι πίσω από το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών που κατακλύζουν την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αλλαγή καθεστώτος»

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει ότι οι αληθινοί στόχος της Ουάσινγκτον είναι μια αλλαγή καθεστώτος και να βάλει χέρι στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο καταδίκασε χθες, Σάββατο, «την αποικιοκρατική απειλή που θέλει να πλήξει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, αποτελώντας έτσι μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της».

Πρόκειται για «μια εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πιο στοιχειώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Στο μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας πραγματοποίησαν χθες στρατιωτικά γυμνάσια κατά μήκος των ακτών της χώρας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε εικόνες αντιαεροπορικών όπλων και πυροβόλων.

Στο Μαρακάι, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από το Καράκας, ρωσικής κατασκευής πολεμικά αεροπλάνα Sukhoi, καθώς και F-16 (σ.σ.: είχαν αγορασθεί από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980) συμμετείχαν σε μια αεροπορική συνάντηση, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εξάλλου το Καράκας κατήγγειλε το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον «ανέστειλε μονομερώς» τον επαναπατρισμό παράτυπων Βενεζουελανών μεταναστών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει προτεραιότητά του τη μάχη εναντίον της μετανάστευσης.

«Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 75 πτήσεις για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων», υπενθυμίζει το Καράκας.

Το αεροδρόμιο της Μαϊκετία, που εξυπηρετεί το Καράκας, λειτουργούσε ομαλά χθες, Σάββατο, όμως έξι αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν αυτή την εβδομάδα τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα το Καράκας να άρει τις αδειοδοτήσεις τους.

Αυτές οι ακυρώσεις πτήσεων δημιουργούν προβλήματα σε ταξιδιώτες.

«Είναι φρίκη, αυτό το ταξίδι είναι μια οδύσσεια και ξόδεψα πολλά χρήματα», εξηγεί η 35χρονη Γιουσμαϊκάρ Σαλαμπαρία, Βενεζουελανή που ζει στη Χιλή και επέστρεψε για διακοπές.

Έχοντας αναχωρήσει από το Σαντιάγο, χρειάσθηκε να περάσει με έξοδά της από την Μπογοτά, στη συνέχεια από την Κούκουτα, απ’ όπου διέσχισε τα σύνορα πεζή για να πάρει μια εσωτερική πτήση.

«Νέος πόλεμος»

Η 35χρονη εκμυστηρεύεται πως ταξίδεψε χωρίς φόβο: «οι Αμερικανοί λένε πάντα ότι θα επιτεθούν, πρέπει να ζούμε μέρα με τη μέρα, μόνο ο Θεός ξέρει τι θα συμβεί».

Εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα ο Μαδούρο;

Την ίδια ώρα, φήμες για φυγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πυροδότησαν οι κινήσεις κρατικού αεροσκάφους, λίγες ώρες μετά την οδηγία του Τραμπ για κλείσιμο του εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ.

Το κρατικό αεροσκάφος Conviasa, ένα Airbus A-319, αναχώρησε από το Καράκας και προσγειώθηκε στη Σάντα Έλενα ντε Ουαϊρέν, μόλις 250 χλμ. από τη Ροράιμα, πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Το αεροσκάφος συνήθως εξυπηρετεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, ωστόσο δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι ο Μαδούρο επέβαινε στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ADSB Exchange, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος αναχώρησε από το Καράκας και πέταξε προς τα σύνορα με την πολιτεία Ροράιμα της Βραζιλίας πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Το YV2984 ανήκει στον στόλο του καθεστώτος της Βενεζουέλας και έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Μάρτιο του 2020, μάλιστα, καταγράφηκε στον κατάλογο κυρώσεων της Ofac (Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ), κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να κατασχεθεί εάν εισέλθει σε αμερικανικό ή συμμαχικό έδαφος.

Αν και το αεροσκάφος ανήκει στο καθεστώς, δεν είναι το μόνο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να μαρτυρούν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας βρισκόταν σε αυτό κατά την πτήση προς τα σύνορα με τη Βραζιλία.

Ο διεθνής αναλυτής του CNN, Lourival Sant’Anna, ανέφερε ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές και πολιτικές πηγές, ο Μαδούρο δεν έχει επικοινωνήσει με τις βραζιλιάνικες αρχές, ενώ και η διοίκηση του βραζιλιάνικου στρατού στα σύνορα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν πιθανή διαφυγή του Βενεζουελάνου προέδρου ή απόπειρας παράνομης εισόδου Βενεζουελάνων αξιωματούχων στη Βραζιλία.

Προειδοποίηση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα άρχιζαν «πολύ σύντομα» να στοχοθετούν «Βενεζουελανούς λαθρεμπόρους ναρκωτικών» με χερσαίες επιχειρήσεις, προκαλώντας την αντίδραση αμερικανών κοινοβουλευτικών στο Κογκρέσο, ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών.

«Υπενθύμιση, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο», δήλωσε η ρεπουμπλικανή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς, η οποία όμως διέκοψε τις σχέσεις με τον μέντορά της Ντόναλντ Τραμπ και παραιτήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Οι απερίσκεπτες δράσεις του προέδρου Τραμπ έναντι της Βενεζουέλας ωθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες όλο και περισσότερο προς ένα νέο δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό», τόνισε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Τσακ Σούμερ, επιεκφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Το Καρτέλ των Ήλιων

Στην εξουσία από το 2013, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Ούγκο Τσάβες, φυσιογνωμίας της ριζοσπαστικής αριστεράς στη λατινική Αμερική, επανεξελέγη το 2024 έπειτα από διαφιλονικούμενες εκλογές που χαρακτηρίσθηκαν απο ταραχές και συλλήψεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει από την αρχή Σεπτεμβρίου πλήγματα εναντίον περισσότερων από 20 Βενεζουελανών πλοίων ύποπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, χωρίς να παράσχουν αποδείξεις ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Τις τελευταίες ημέρες συνεχής δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών αεροπλάνων καταγράφεται σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ιστότοπους που παρακολουθούν τα αεροσκάφη.

Οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Τραμπ και Μαδούρο συζήτησαν ωστόσο πρόσφατα τηλεφωνικά για μια ενδεχόμενη συνάντησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το Καρτέλ των Ήλιων, η ύπαρξη του οποίου δεν έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με πολυάριθμους ειδικούς και το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, διευθύνεται από τον πρόεδρο Μαδούρο.

Με πληροφορίες από CNN και ΑΠΕ – ΜΠΕ