Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κυριακάτικη έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Welt, αναφέρει μεταξυ άλλων πως βλέπει να υπάρχει αυξανόμενη ετοιμότητα και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία για μια συμφωνία ειρήνης.

Όπως σημειώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών «μετά από τέσσερα χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου, τα δύο μέρη φαίνεται να είναι έτοιμα για μια συμφωνία ειρήνης, τώρα περισσότερο από πριν».

«Έχουμε δει το μεγάλο μέγεθος της ανθρωπιστικής καταστροφής και έχουμε καταλάβει το ποια είναι τα όρια της», λέει.

Προσθέτει ότι «σύμφωνα με όσα καταλαβαίνουμε, ο Πούτιν είναι έτοιμος για μια κατάπαυση του πυρός, αλλά και μια συμφωνία ειρήνης, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα δύο σχέδια που έχουν γίνει γνωστά για τον τερματισμό του πολέμου δεν είναι αρκετά για την ειρήνη».

«Για το λόγο αυτό, πρέπει να δούμε ορισμένα σημεία της συμφωνίας, όπως αυτά που αναφέρονται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ευρώπη, να τα δούμε πιο εμπεριστατωμένα», αναφέρει.

«Βλέπουμε μια πραγματικά ιστορική ευκαιρία για τον τερματισμό περαιτέρω επιθέσεων», προσθέτει.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Φιντάν, κάνει λόγο στη συνέντευξή του για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν αμυντικά από την Ευρώπη.

Ο Φιντάν αναφέρεται επίσης σε μια νέου είδους συμμαχία που θα μπορούσε να καλύψει την απουσία των ΗΠΑ και αναφέρει πως «κατά τη γνώμη μου, πρέπει χώρες όπως η Τουρκία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, να ενωθούν και να συζητήσουν σοβαρά για την άμυνα της Ευρώπης».

«Εάν θέλουμε η Ευρώπη να έχει βαρύτητα στη νέα διεθνή τάξη, διαφορετικά εάν θέλουμε να εξαρτώμεθα από άλλες μεγάλες δυνάμεις. Στον τομέα της ασφάλειας, της οικονομίας και των αγορών», αναφέρει.

Σε ερώτηση της ε/φ Welt πως μιλά σαν η Τουρκία να είναι μέλος της ΕΕ, ο Χακάν Φιντάν απαντά πως «παραμένει στρατηγικός στόχος του Προέδρου Ερντογάν η πλήρης ένταξή μας στην ΕΕ».

ΚΥΠΕ