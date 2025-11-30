Με ένα βίντεο στα social media, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε «χάρη» από τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, για την πολυετή δίκη του για διαφθορά, υποστηρίζοντας πως οι ποινικές διαδικασίες εμποδίζουν την ικανότητά του να κυβερνά τη χώρα και μια χάρη θα ήταν καλή για το Ισραήλ.

«Απαιτείται από εμένα να καταθέτω τρεις φορές την εβδομάδα… Αυτή είναι μια αδύνατη απαίτηση που δεν ζητείται από κανέναν άλλο πολίτη», ανέφερε ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι έχει λάβει την εμπιστοσύνη του κόσμου με το να έχει κερδίσει κατ΄επανάληψη τις εκλογές και υπενθυμίζοντας και το αντίστοιχο, πρόσφατο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Χέρτζογκ.

«Περιμένω πως όποιος επιθυμεί το καλό της χώρας θα υποστηρίξει αυτό το βήμα», ανέφερε ο Νετανιάχου μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε το κόμμα του, το Λικούντ.

Η χάρη απονέμεται κατά κανόνα στο Ισραήλ μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες και ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί.

Η απάντηση Χέρτζογκ: «Το αίτημα θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης»

Το γραφείο του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε το αίτημα «ασυνήθιστο» με «σημαντικές επιπτώσεις».

Ο πρόεδρος «θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα» αφού λάβει τις σχετικές απόψεις, ανέφερε το γραφείο του.

Το γραφείο του Χέρτζογκ δήλωσε πως:

το αίτημα θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως είναι η συνήθης πρακτική, προκειμένου

να συγκεντρωθούν απόψεις,

οι οποίες θα υποβληθούν στον νομικό σύμβουλο του προέδρου,

που θα διατυπώσει σύσταση για τον πρόεδρο.

Οι δικηγόροι του Νετανιάχου υποστήριξαν πως ο πρόεδρος μπορεί να παρέμβει όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον, όπως σε αυτή την περίπτωση, με στόχο να θεραπευθούν οι διαιρέσεις και να ενισχυθεί η εθνική ενότητα.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε πως ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να λάβει χάρη χωρίς να παραδεχθεί ενοχή, να εκφράσει μεταμέλεια, και να αποσυρθεί αμέσως από την πολιτική ζωή.

Ωστόσο, στα 5 χρόνια που κρατάει η δίκη, ούτε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, ούτε οι δικηγόροι του έχουν κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής.

Επίσης, ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Γιαΐρ Γκολάν, πρώην αναπληρωτής αρχηγός του στρατού, κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, απευθύνοντας έκκληση στον πρόεδρο να μην του απονείμει χάρη.

Αντίθετα, σύμμαχοι του Νετανιάχου στον κυβερνητικό συνασπισμό, περιλαμβανομένων των ακροδεξιών υπουργών Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, εξέδωσαν δηλώσεις υποστηρίζοντας το αίτημα για χάρη.

Ο Νετανιάχου εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 1996. Από τότε έχει υπηρετήσει στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και επέστρεψε στην πρωθυπουργία έπειτα από εκλογές το 2002.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του Νετανιάχου το 2019 σε τρεις ξεχωριστές αλλά συνδεόμενες μεταξύ τους υποθέσεις που επικεντρώνονται γύρω από κατηγορίες ότι έκανε χάρες σε γνωστούς επιχειρηματίες με αντάλλαγμα δώρα και ευνοιϊκή κάλυψη στα ΜΜΕ.

Οι επόμενες εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 και πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν οτι ο συνασπισμός του, ο πιο ακροδεξιός στην ιστορία του Ισραήλ, θα δυσκολευθεί να κερδίσει αρκετές έδρες προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.

