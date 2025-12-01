Μια καραμπόλα περίπου 45 οχημάτων σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο I-70 στην Ιντιάνα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας των Ευχαριστιών, εξαιτίας της χιονόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

Η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Interstate 70 μετά από χιονόπτωση που σημειώθηκε το Σάββατο με αποτέλεσμα να υπάρξουν και εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.

About 50 vehicles were involved in a massive crash in the United States



A major pileup occurred on a highway in Indiana after heavy snowfall. Visibility dropped almost instantly, causing vehicles to slam into one another.



The highway was closed for six hours, and rescuers had… pic.twitter.com/9re3fHPCf7 December 1, 2025

Παρά τον μεγάλο αριθμό των οχημάτων που ενεπλάκησαν, δεν καταγράφηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Ωστόσο για αρκετή ώρα υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.

«Πρόκειται για μια πολλαπλή σύγκρουση οχημάτων που ήταν περιττή. Οι άνθρωποι πρέπει απλά να οδηγούν με σύνεση όταν αρχίζει να χιονίζει, να μειώνουν την ταχύτητά τους, να φροντίζουν να έχουν δέσει τις ζώνες ασφαλείας τους και να προσέχουν όλοι να είναι ασφαλείς εκεί έξω» σχολίασαν από την αστυνομία της Ιντιάνα μετά την καραμπόλα.

