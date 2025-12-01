Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε φραστική επίθεση κατά γυναίκας δημοσιογράφου όταν τον πίεσε να απαντήσει σχετικά με τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο.

Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ και του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, που απαίτησε να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, πυροδτοτώντας έναν νέο κύκλο λεκτικών επιθέσεων από τον Τραμπ, ο οποίος απάντησε με χαρακτηρισμούς που προκάλεσαν αντιδράσεις.

«Απόλυτα τέλεια» τα αποτελέσματα, λέει ο Τραμπ – Η προσβολή σε δημοσιογράφο

Επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ υποστήριξε πως τα αποτελέσματα της μαγνητικής του ήταν «απόλυτα τέλεια», συγκρίνοντάς την μάλιστα με το τηλεφώνημα προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι που είχε οδηγήσει στην πρώτη διαδικασία παραπομπής του το 2019.

Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε ακόμη περισσότερο όταν η δημοσιογράφος του CBS, Γουέιτζα Ζιανγκ ρώτησε τον Τραμπ ποιο σημείο του σώματός του είχε εξεταστεί. Ο τελευταίος απάντησε ειρωνικά πως «σίγουρα δεν ήταν ο εγκέφαλος», καθώς – όπως είπε – είχε περάσει «με άριστα» ένα γνωστικό τεστ στο παρελθόν, προσθέτοντας πως η δημοσιογράφος «θα ήταν ανίκανη» να το καταφέρει.

#politics #health ♬ original sound – cbsnews @cbsnews When asked by CBS News’ Weijia Jiang on Sunday what part of his body he received an MRI scan for last month, Pres. Trump said, “No idea … it wasn’t the brain because I took a cognitive test and I aced it. I got a perfect mark, which you would be incapable of doing.” Jiang’s question follows Trump’s statement last month that he underwent an MRI during a checkup in early October, just six months after he received a physical. It’s not clear if he had the MRI for preventative reasons or if there was a specific concern that prompted the scan. Trump has said the results of the scan were “perfect.” The scan came into question again last week after Pres. Trump used a slur for people with intellectual disabilities to describe Minnesota Gov. Tim Walz, who then responded on X, saying only, “Release the MRI results.” #trump

Πριν φύγει, ο Τραμπ στράφηκε προς μια δεύτερη γυναίκα δημοσιογράφο για να της πει ένα κοφτό «κι εσύ», επαναλαμβάνοντας το επιθετικό ύφος των τελευταίων ημερών.

Το περιστατικό ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την κόντρα του με τη δημοσιογράφο του CBS, Νάνσι Κόρντες, την οποία ρώτησε αν είναι «χαζή», αλλά και μετά τα ειρωνικά σχόλια προς ρεπόρτερ των New York Times, την οποία χαρακτήρισε «άσχημη» και «τριτοκλασάτη».

Πολιτική κόντρα με τον κυβερνήτη της Μινεσότα

Η αντιπαράθεση με τον κυβερνήτη της Μινεσότα κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ τον αποκάλεσε «σοβαρά καθυστερημένο» στα κοινωνικά δίκτυα, επαναλαμβάνοντας αργότερα τον χαρακτηρισμό σε συνέντευξη Τύπου, παρά τις έντονες αντιδράσεις για το προσβλητικό ύφος του.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Γουόλς ότι «άφησε εκατοντάδες χιλιάδες Σομαλούς μετανάστες να λυμαίνονται αθώους ανθρώπους στη Μινεσότα».

Ο Γουόλς απάντησε ζητώντας ευθέως να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του Τραμπ, ενώ σε συνέντευξη στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC δήλωσε πως ο πρόεδρος «φθίνει σωματικά» και ότι η συμπεριφορά του «δεν είναι φυσιολογική ούτε υγιής».

Ανησυχία στα social media: Ο Τραμπ εμφανίζεται να «αποκοιμιέται» μπροστά στις κάμερες

Την ίδια ώρα, νέο κύμα ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας του προέδρου καταγράφηκε όταν τηλεθεατές παρατήρησαν πως ο Τραμπ φάνηκε να «γλαρώνει» με το κεφάλι του ελαφρώς πεσμένο στη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισης δίπλα στον υπουργό Στρατού, Πιτ Χέγκσεθ. Την ώρα που ο Χέγκσεθ μιλούσε για τον ρόλο της Εθνοφρουράς, ο Τραμπ έδειχνε να παλεύει να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά.

Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να δυσκολεύεται να κρατήσει ανοικτά τα μάτια του

Οι εικόνες προκάλεσαν δεκάδες σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να αναρωτιούνται αν ο Τραμπ αποκοιμήθηκε, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για έναν «άνθρωπο που μόλις και μετά βίας μένει ξύπνιος».

Ο Λευκός Οίκος κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τη μαγνητική του Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ υποβλήθηκε σε «προηγμένη απεικονιστική εξέταση» στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ιατρικής του παρακολούθησης, και ότι βρίσκεται σε «εξαιρετική σωματική υγεία». Ωστόσο, επανειλημμένα αποφεύγει να διευκρινίσει τι ακριβώς απεικόνισε η μαγνητική τομογραφία, παρά τις δεσμεύσεις για περισσότερη ενημέρωση.

Η απροθυμία να δοθούν απαντήσεις για το θέμα σε συνδυασμό με τα διάφορα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συνεχίζουν να τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τραμπ και την πολιτική του συμπεριφορά.

