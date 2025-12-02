Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το επαναληπτικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Βενεζουέλας εναντίον ταχύπλοου, το οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι μετέφερε ναρκωτικά, δόθηκε κατόπιν εντολής ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου.



Σύμφωνα με τη διευκρίνιση της εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ, τη διαταγή εξέδωσε ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, επικεφαλής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (SOCOM).

Η Washington Post είχε αναφέρει ότι ο σκοπός του δεύτερου πλήγματος ήταν η εξόντωση των δύο επιζώντων από την αρχική επίθεση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ — τις οποίες ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να μετριάσει, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της εντολής.

Ο ναύαρχος είχε νομικά πλήρως το «δικαίωμα» να πάρει την απόφαση αυτή, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε, πριν από το πλήγμα του Σεπτεμβρίου, να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτελειώσουν δυο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας.

Προχθές Κυριακή ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως σκόπευε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας πως «δεν θα το ήθελα αυτό». Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, υπερασπίστηκε τον υπουργό του: «Ο Πιτ είπε ότι δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω», επέμεινε.

Ο υπουργός Χέγκσεθ αντέδρασε καταγγέλλοντας «fake news» («ψευδείς ειδήσεις»).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο επιδρομές εναντίον ταχύπλοων, στην πλειονότητά τους στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν διεξαγάγει πλήγματα εναντίον 20 και πλέον σκαφών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ίδιας της Ουάσιγκτον.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως οι επιχειρήσεις αυτές ήταν νόμιμες.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ όμως διαφωνεί. Βλέπει «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

