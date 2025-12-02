Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει ότι η υγεία του προέδρου βρίσκεται σε «εξαιρετική κατάσταση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει αίσθηση με δηλώσεις του για τη μαγνητική τομογραφία στην οποία είχε υποβληθεί«για προληπτικούς λόγους», χωρίς πάντως να αναφέρει για ποιους ακριβώς.

Είναι μια ασυνήθιστη εξέταση στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου τσεκ-απ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε πάντως ότι οι άνδρες στην ηλικία του προέδρου ωφελούνται από τέτοιες εξετάσεις.

Summary of President Donald J. Trump's Advanced Imaging Results pic.twitter.com/q5yKWg5fWd — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 1, 2025

Στο σημείωμά του ο Σον Μπαρμπαρέλα, αξιωματικός του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που είναι γιατρός του προέδρου, γράφει ότι στον Τραμπ έγιναν εξετάσεις για την αξιολόγηση της καρδιαγγειακής και κοιλιακής υγείας.

Ο σκοπός αυτής της απεικόνισης είναι προληπτικός, δηλαδή για να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα, να επιβεβαιωθεί η γενική κατάσταση της υγείας του και να διασφαλιστεί η διατήρηση της μακροπρόθεσμης ζωτικότητας του προέδρου, αναφέρει σχετικά.

«Η καρδιαγγειακή απεικόνιση του προέδρου Τραμπ είναι απολύτως φυσιολογική», τονίζει.

Όπως προσθέτει: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις στένωσης των αρτηριών που να επηρεάζουν τη ροή του αίματος ή ανωμαλίες στην καρδιά ή στα κύρια αγγεία. Οι κοιλότητες της καρδιάς έχουν φυσιολογικό μέγεθος, τα τοιχώματα των αγγείων φαίνονται λεία και υγιή και δεν υπάρχουν ενδείξεις φλεγμονής ή θρόμβωσης. Συνολικά, το καρδιαγγειακό του σύστημα παρουσιάζει άριστη υγεία».

Εξίσου καλά είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης των οργάνων στην κοιλιακή χώρα τα οποία «φαίνονται πολύ υγιή», με λειτουργία «μέσα στα κανονικά όρια».

Καταλήγει γράφοντας ότι «αυτό το επίπεδο λεπτομερούς αξιολόγησης είναι σύνηθες για μια εξέταση που γίνεται στην ηλικία του προέδρου Τραμπ και «επιβεβαιώνει ότι παραμένει σε άριστη γενική κατάσταση υγείας».

