Τα συγχαρητήρια του σε έναν 19χρονο μαθητευόμενο γκουρού που είπε 2000 μάντρας σε 50 ημέρες χωρίς καμία διακοπή, έστειλε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι.
Ο Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe, ινδουιστής Βεδικός μελετητής, ολοκλήρωσε το Dandakrama Parayanam – μια αυστηρή, αδιάκοπη απαγγελία 2000 μάντρας με περίπλοκα φωνητικά μοτίβα – σε 50 ημέρες, χρόνος ρεκόρ τα τελευταία 200 χρόνια.
«Αυτό που έκανε ο 19χρονος Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe θα μείνει στη μνήμη των ερχόμενων γενεών! Κάθε άτομο που αγαπά παθιασμένα τον Ινδικό πολιτισμό νιώθει περήφανο γι’ αυτόν… Ενσαρκώνει το καλύτερο της παράδοσής μας των Γκουρού» έγραψε σε ανάρτησή του ο Μόντι.