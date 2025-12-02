Τα συγχαρητήρια του σε έναν 19χρονο μαθητευόμενο γκουρού που είπε 2000 μάντρας σε 50 ημέρες χωρίς καμία διακοπή, έστειλε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι.

Ο Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe, ινδουιστής Βεδικός μελετητής, ολοκλήρωσε το Dandakrama Parayanam – μια αυστηρή, αδιάκοπη απαγγελία 2000 μάντρας με περίπλοκα φωνητικά μοτίβα – σε 50 ημέρες, χρόνος ρεκόρ τα τελευταία 200 χρόνια.

19 year old Chi. Devavrat Mahesh Rekhe reciting Danda krama Parayana infront of elderly vidwans in kashi 😍🙏 https://t.co/Z7Tx2tTqWV pic.twitter.com/DIbPa6w8UI December 2, 2025

PM Modi praises 19-year-old Vedamurti Devavrat Rekhe for flawlessly reciting 2,000 Shukla Yajurveda mantras in 50 days in Kashi, calling it an inspiring example of India's Guru Parampara.#सनातन_धर्म_ही_सर्वश्रेष्ठ_है pic.twitter.com/mmFG1SBZwC — प्रखर (@wokiepedia) December 2, 2025

«Αυτό που έκανε ο 19χρονος Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe θα μείνει στη μνήμη των ερχόμενων γενεών! Κάθε άτομο που αγαπά παθιασμένα τον Ινδικό πολιτισμό νιώθει περήφανο γι’ αυτόν… Ενσαρκώνει το καλύτερο της παράδοσής μας των Γκουρού» έγραψε σε ανάρτησή του ο Μόντι.

What 19 year old Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe has done will be remembered by the coming generations!



Every person passionate about Indian culture is proud of him for completing the Dandakrama Parayanam, consisting of 2000 mantras of the Shukla Yajurveda’s Madhyandini branch,… pic.twitter.com/DpI52VXIbH December 2, 2025

