Βίαιη σεξουαλική επίθεση από έναν άστεγο δέχθηκε μια γυναίκα στο Λος Άντζελες ενώ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει καρέ-καρέ το περιστατικό.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται στην είσοδο ενός πολυώροφου κτιρίου όταν ο άνδρας που φοράει μαύρο φούτερ με κουκούλα ορμά προς το μέρος της, την πιέζει πάνω σε μια γυάλινη πόρτα και τις επιτίθεται.

A woman walking her dog in downtown LA was sexually assaulted and beaten by a homeless man in broad daylight; a bystander intervened, but the attacker walked off before police arrived, and no arrests have been made.



pic.twitter.com/zCgjkk4Dgk December 2, 2025

«Με άρπαξε από το λαιμό και το κάτω μέρος του σώματός μου και φώναζα για βοήθεια», περιέγραψε το θύμα της επίθεσης μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό

Όπως είπε, ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί της 8ης Νοεμβρίου δεν μίλησε, αλλά μόνο έβγαζε ήχους.

Σύμφωνα με τη γυναίκα ο άστεγος την έριξε στο έδαφος και «τότε με χτύπησε».

Αν και έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας, ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος. «Είναι τρομακτικό να σκέφτομαι ότι είναι ακόμα εκεί έξω» είπε το θύμα της επίθεσης, το οποίο πλέον κουβαλάει σπρέι πιπεριού και ηλεκτροσόκ όταν βγαίνει έξω.

protothema.gr