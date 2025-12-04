Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Βλαντίμιρ στη Μόσχα ήταν «αρκετά καλή», σημειώνοντας πως η ρωσική πλευρά εμφανίστηκε θετική στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα των διαπραγματεύσεων.

«Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν, προτού διευκρινίσει ότι αυτή ήταν η «εντύπωση» που αποκόμισαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτήν τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο στο τανγκό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος προφανώς στην ουκρανική πλευρά.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, θα συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα, μετά τη συνάντησή τους προχθές Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε χθες Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, ακολουθεί τη διαβεβαίωσε του Aμερικανού προέδρου χθες πως ο Ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία.

Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν Τραμπ

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά την «ενδελεχή, παραγωγική συνάντηση» που είχαν την Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σήμερα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κύριος Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο (Τραμπ) και τους Ουκρανούς» είπε η πηγή αυτή.

