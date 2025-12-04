Ρωσικό drone πετούσε πάνω από τραυματισμένο Ουκρανό στρατιώτη, έτοιμο να ρίξει μια βόμβα για να τον αποτελειώσει. Ξαφνικά, ένα ουκρανικό drone έπεσε πάνω στο ρωσικό drone, ανατινάζοντάς το και σώζοντας τον στρατιώτη. Η στενή αναμέτρηση, σημειώνει η Wall Street Journal, αναδεικνύει την τελευταία εξέλιξη στον φουτουριστικό αεροπορικό πόλεμο που διαμορφώνει το μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία: μάχες μεταξύ drones.

Οι χειριστές drone πετούν με υψηλές ταχύτητες κοντά ή πάνω στα ρωσικά drones με σκοπό να προκαλέσουν έκρηξη για να τα καταρρίψουν.

In the Nikopol region where i live, ruzzian drones began hunting people.



Near the city council in Nikopol, a mother with two sons came under attack.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/pPoA3dGacI December 4, 2025

Η αντιμετώπιση των εχθρικών drones έχει καταστεί κρίσιμη πρόκληση και για τις δύο πλευρές, καθώς τα drones έχουν εξελιχθεί στα πιο θανατηφόρα όπλα που απειλούν το πεζικό και τα οχήματα στην πρώτη γραμμή. Οι στρατιώτες χρησιμοποιούν διάφορα μέσα – από δίχτυα και κυνηγετικά όπλα έως ηλεκτρονικούς παρεμβολείς και παλιά αεροσκάφη με έλικα – για να εξουδετερώνουν τα drones.

«Πριν από 15 μήνες, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα ήταν δυνατό», δήλωσε ο Artem Boliukh, επικεφαλής μονάδας αεροπορικής άμυνας της 3ης Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας Εφόδου της Ουκρανίας. Ο Boliukh είπε ότι τα drones δεν είχαν χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν και οι μηχανικοί έπρεπε να λύσουν τεχνικά ζητήματα, όπως το εύρος, η δυνατότητα ανάκτησης των drones και η ασφάλεια των χειριστών. Επίσης, οι πιλότοι πρέπει να μάθουν πώς να εντοπίζουν και να επιτίθενται στο στόχο σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. «Ο σύγχρονος πόλεμος αλλάζει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

On the Northern direction, the possibilities of the Ukrainian Armed Forces to control the sky over their own positions are becoming less and less💥

In Reshnikovka 🎮 operators of the 2nd Artillery Brigade's unmanned systems 🇷🇺 discovered and destroyed with the help of an FPV… pic.twitter.com/Elmg4OCstY — Z.O.V Military (@WarHunter2222) December 4, 2025

Τον Σεπτέμβριο, τα drones της ταξιαρχίας αναχαίτισαν 886 ρωσικά drones, έναντι 507 τον Ιούνιο. Περίπου το 50% των αποστολών καταλήγουν σε επιτυχή αναχαίτιση, δήλωσε ο Boliukh, σε σύγκριση με το 5% πριν από ένα χρόνο. Όταν ένα αναχαιτιστικό δεν χτυπά τον στόχο του, ο χειριστής συνήθως μπορεί να το επαναφέρει για να το χρησιμοποιήσει ξανά.

Όπως και πολλές άλλες πτυχές του πολέμου με drones στον πόλεμο, τέτοιες αναχαιτίσεις θα αποτελέσουν μελλοντικό στοιχείο των μαχών, σύμφωνα με αναλυτές του τομέα της άμυνας. Οι εταιρείες του τομέα της άμυνας σπεύδουν να αναπτύξουν τα δικά τους αναχαιτιστικά συστήματα. Μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Eric Schmidt, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, παρέχει ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα στην Ουκρανία.

Τώρα, οι κορυφαίοι πιλότοι πετούν και drones.

Πολλοί από αυτούς είναι νέοι, με γρήγορες αντιδράσεις, έχοντας εξειδικευτεί στα βιντεοπαιχνίδια. Ο πιλότος που έσωσε τον στρατιώτη την άνοιξη ήταν ένας 24χρονος πρώην προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών, γνωστός με το ψευδώνυμο Kratos, ο οποίος παίζει φλάουτο στα διαλείμματα μεταξύ των αναχαιτίσεων.

Η 3η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου ανέφερε ότι από τα τέλη Ιανουαρίου, ο Kratos έχει πετύχει τον υψηλότερο αριθμό αναχαίτισης ρωσικών Mavics στην Ουκρανία, εμπορικών drones που χρησιμοποιούνται και από τις δύο πλευρές για αναγνώριση ή ρίψη εκρηκτικών.

Taková videa se neomrzí. Datum nebylo uvedeno.

Úder dronů GUR MOU na ruský MiG-29 na letišti „Kacha“ na Krymu a na letištní radarový komplex „Irtysh“ poblíž Simferopolu. pic.twitter.com/HnBk7Ggfzt — tomy007 🇨🇿🇺🇦 (@PolednikTomas) December 4, 2025

«Είναι πράγματα που συμβαίνουν στις ταινίες, στις τηλεοπτικές σειρές και στα βιβλία, αλλά εδώ βρισκόμαστε καθημερινά σε καταστάσεις ζωής και θανάτου», δήλωσε ο Kratos, ο οποίος πήρε το όνομά του από έναν χαρακτήρα της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών «God of War».

Ο Kratos δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει πάνω από 380 επιβεβαιωμένες αναχαιτίσεις drone από τις 20 Ιανουαρίου και ότι έχει πετύχει πολλές περισσότερες.

Για διαφορετικές αναχαιτίσεις χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι drones. Τα ρωσικά Shaheds μεγάλου βεληνεκούς που βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις μπορούν να αναχαιτιστούν από drones ικανά να πετούν με τις ίδιες υψηλές ταχύτητες και σε παρόμοια υψόμετρα.

Το Merops, το σύστημα αναχαίτισης που παράγεται από την εταιρεία Schmidt, είναι το αγαπημένο των Ουκρανών για αυτή την αποστολή. Όταν βρίσκεται περίπου ένα μίλι μακριά από τον στόχο του, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να τον εντοπίσει, να ακολουθήσει το drone και να το ανατινάξει, σύμφωνα με τους χρήστες του. Το Merops μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητες άνω των 180 μιλίων την ώρα και να φτάνει σε υψόμετρο έως και περίπου 16.000 πόδια, σύμφωνα με έναν χρήστη. Ο χρήστης αυτός είπε ότι κάθε drone κοστίζει περίπου 5.000 δολάρια για τη μονάδα του. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε κόστος περίπου 15.000 δολαρίων, κάτι που εξακολουθεί να είναι μια πολύ φθηνότερη λύση από τους πυραύλους.

Κανένα σύστημα δεν είναι αλάνθαστο. Ο χρήστης δήλωσε ότι το Merops του αναχαιτίζει μεταξύ 65% και 75% των Shahed που καταδιώκει. Σε μια πρόσφατη δοκιμή στην Πολωνία, ένα πολωνικό πλήρωμα αεροπορικής άμυνας πέταξε ένα Merops σε έναν στόχο που μιμείται τα Shahed, αλλά το έχασε. Η Πολωνία έχει δηλώσει ότι θα παραγγείλει το σύστημα.

Άλλες δυτικές εταιρείες αναπτύσσουν αναχαιτιστικά. Η σουηδική νεοσύστατη εταιρεία Nordic Air Defence, για παράδειγμα, δοκιμάζει αναχαιτιστικά με βάρος μόλις 250 γραμμάρια, τα οποία μπορούν να συντρίψουν drones σε υψόμετρα έως και περίπου 1.800 μέτρα.

Ο Yuriy Ihnat, εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε ότι η Ουκρανία αυξάνει τη χρήση αναχαιτιστικών drones, αλλά τόνισε ότι αυτοί έχουν τους περιορισμούς τους, όπως όταν οι κακές καιρικές συνθήκες εμποδίζουν τους χειριστές να δουν τον στόχο. Οι σφαίρες και οι πύραυλοι έχουν συνήθως αποτελέσει την κυρίαρχη άμυνα.

Η 3η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Επίθεσης διαθέτει το δικό της εργαστήριο, όπου συναρμολογεί drones από εισαγόμενα εξαρτήματα. «Θέλω το πλήρωμά μου να είναι ασφαλές», δήλωσε ο επικεφαλής της ταξιαρχίας, με κωδικό ονόματος Betsyk.

Οι χειριστές λένε όμως ότι χρειάζονται περισσότερα αναχαιτιστικά για να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο αριθμό ρωσικών drones.

Πηγή: skai.gr