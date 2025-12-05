Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά στην εγκατάσταση. Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, στη νοτιοδυτική Ρωσία, όπως μεταδόθηκε μέσω Telegram το βράδυ της Πέμπτης.

Κατά την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από ρωσικής πλευράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

A drone attack has been reported in southern Russia’s Nevinnomyssk, Stavropol Krai, targeting the Nevinnomysskiy Azot chemical plant. The facility was previously struck in July.



The plant produces ammonia, urea, melamine, ammonium nitrate, liquid…

