Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση του 54χρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι.

Στις 5 Ιανουαρίου του 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας, πυροβόλησε θανάσιμα γείτονά του, ο οποίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα.

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του Μουνιάι έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ο Γκεζίμ Ντόντολι, αρχικά κατέστρεψε κάποια αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.

Ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα, σκοτώνοντας τον Ντόντολι.

Il tribunale di Arezzo ha assolto in primo grado Sandro Mugnai, l'artigiano che due anni fa sparò e uccise un vicino di casa che con una ruspa gli stava demolendo la casa. Per i giudici fu legittima difesa. pic.twitter.com/DGvCAw0b4H — Tg3 (@Tg3web) December 5, 2025

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική», διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».

Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι.

Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.

iefimerida.gr