Επτά νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός δυστυχήματος που σημειώθηκε το Σάββατο στη νότια Τουρκία, περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά του Γκαζιαντέπν, όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε πριν από την αυγή στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Άδανα και Γκαζιαντέπ, όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε ένα αρθρωτό φορτηγό που είχε σταματήσει αφού έσκασε ένα από τα λάστιχά του, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πλάνα από το σημείο έδειξαν ότι το μπροστινό δεξί τμήμα του λεωφορείου καταστράφηκε ολοσχερώς στο σημείο που χτύπησε το πίσω μέρος του φορτηγού.

Επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, το Anadolu ανέφερε ότι όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες επέβαιναν στο λεωφορείο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αναγνώριση των θυμάτων.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επέζησε από το τροχαίο, συνελήφθη, ενώ η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο.

ΚΥΠΕ