Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών από τις αντιπροσωπείες που βρίσκονται στη Φλόριντα, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία «επιθυμεί πραγματική ειρήνη».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε μια «μακρά και ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ —γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ καθώς και τους Ουκρανούς διπλωμάτες που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Τονίζει ακόμη, σε μια ενδιαφέρουσα αποστροφή, ότι θα περιμένει και την κατ’ιδίαν ενημέρωση από τους Ουκρανούς απεσταλμένους γιατί «δεν μπορούν να συζητηθούν όλα μέσω τηλεφώνου».

Η συζήτηση κάλυψε πολλά θέματα και «βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής». Τέθηκε ακόμη και ο κίνδυνος η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν».

Καταλήγει ευχαριστώντας τον Τραμπ «για την εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις».

I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.



We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι γράφει:

«Μόλις είχα μια μακρά και ουσιαστική τηλεφωνική συνομιλία με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ μαζί με τον Αντρίι Χνατόφ και τον [γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας] Ρουστέμ Ουμέροφ.

Είμαι ευγνώμων για την πολύ εστιασμένη και εποικοδομητική συζήτηση.

Καλύψαμε πολλά θέματα και εξετάσαμε βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, καθώς και τον κίνδυνο η Ρωσία να αθετήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και τη μορφή των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.

Περιμένω τώρα τον Ρουστέμ Ουμέροφ και τον Στρατηγό Χνατόφ με μια λεπτομερή προσωπική αναφορά. Δεν μπορούν να συζητηθούν όλα μέσω τηλεφώνου, οπότε πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις ομάδες μας για ιδέες και προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα – κάθε κρίσιμο μέτρο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανασυγκρότηση. Σας ευχαριστώ!».

Συνομιλίες στη Φλόριντα

Σε δήλωση που δημοσίευσε ο Στιβ Γουίτκοφ αναφέρεται ότι οι διήμερες συνομιλίες, την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον Ουμέροφ ήταν «εποικοδομητικές».

Ο Γουίτκοφ και ο Ουμέροφ «συμφώνησαν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια συμφωνία και «συζήτησαν τις απαραίτητες δυνατότητες αποτροπής για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης», χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Η προοπτική τερματισμού του πολέμου εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να λάβει «μέτρα για την αποκλιμάκωση και την παύση των δολοφονιών», προσθέτει η δήλωση.

Στις συνομιλίες στη Φλόριντα, η ομάδα της Ουκρανίας ενημερώθηκε για τη πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του Γουίτκοφ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συνομιλούσαν σχεδόν πέντε ώρες με τον Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι «δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός» σχετικά με το σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ.

protothema.gr