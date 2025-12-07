Η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της στη Λωρίδα της Γάζας σε μια μελλοντική παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα κυβερνά την περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι ο ισραηλινός στρατός θα τερματίσει την κατοχή του.

«Τα όπλα μας συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη της κατοχής και της επιθετικότητας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα και κύριος διαπραγματευτής του παλαιστινιακού κινήματος, προσθέτοντας ότι «αν τελειώσει η κατοχή, τα όπλα θα τεθούν υπό τον έλεγχο του κράτους».

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο του Χάγια διευκρίνισε ότι ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα μιλούσε για ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. «Δεχόμαστε την ανάπτυξη δυνάμεων του ΟΗΕ, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων και την εποπτεία της τήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα», πρόσθεσε ο Χάγια, ενννοώντας σαφώς την απόρριψη του κινήματός του για την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα έχει ως αποστολή τον αφοπλισμό του.

