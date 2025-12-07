Σοκ έχει προκαλέσει στη βρετανική κοινή γνώμη η αποκάλυψη ότι γιατρός του NHS κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση 38 ασθενών σε νοσοκομεία των West Midlands και Staffordshire, την περίοδο 2017–2021.

Η ταυτότητα του γιατρού, Nathaniel Spencer, δόθηκε στη δημοσιότητα, μαζί με φωτογραφίες του. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, επίθεση με διείσδυση και κακοποίηση ανηλίκων. Ο 38χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου 2026 για να απαντήσει στις κατηγορίες.

Το προφίλ του κατηγορούμενου

Ο Nathaniel Spencer κατάγεται από το Quinton του Birmingham. Εκπαιδεύτηκε στο Medical University of Warsaw και απέκτησε πλήρη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019. Ο Spencer είναι παντρεμένος με μια Πολωνή γραφίστρια και το ζευγάρι που έχει δύο παιδιά παρακολουθούσε ενεργά την εκκλησία Kościół Zoe, συμμετέχοντας σε λειτουργίες και τελετές, όπως το βάπτισμα της μικρότερης κόρης τους. Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν από την εκκλησία δείχνουν τον Spencer να λαμβάνει ευλογία από τον πάστορα και να τραγουδάει σε εκδηλώσεις της κοινότητας.

Η φαινομενικά ιδανική οικογενειακή ζωή και η βαθιά θρησκευτική πίστη έρχονται σε έντονη αντίθεση με τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει σήμερα, προκαλώντας σοκ στην κοινότητα.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Ο Spencer αντιμετωπίζει συνολικά 45 κατηγορίες, που περιλαμβάνουν:

15 για σεξουαλική επίθεση

17 για επίθεση με διείσδυση

9 για σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών

3 για επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών με διείσδυση

1 για απόπειρα επίθεσης με διείσδυση

Οι κατηγορίες προέκυψαν μετά από μακροχρόνια έρευνα της αστυνομίας στα νοσοκομεία Royal Stoke University και Russells Hall όπου εργαζόνταν. Οι υποθέσεις αφορούν ασθενείς που βρέθηκαν υπό τη φροντίδα του Spencer μεταξύ 2017 και 2021.

Η αντίδραση των νοσοκομείων και της κοινότητας

Οι δύο εμπλεκόμενες νοσοκομειακές μονάδες έχουν δημιουργήσει ειδικές γραμμές επικοινωνίας για πρώην ασθενείς που ανησυχούν για τη φροντίδα που έλαβαν. Οι διοικήσεις τόνισαν ότι η ασφάλεια και η ευημερία των ασθενών παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα.

Ο Dr. Paul Hudson, επιχειρησιακός διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών του Dudley Group NHS Foundation Trust, δήλωσε:

«Κατανοούμε ότι πολλοί ασθενείς, προσωπικό και μέλη της κοινότητας έχουν αναστατωθεί. Συνεργαζόμαστε πλήρως με την αστυνομία και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τα θύματα».

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης

Η άδεια του Spencer αναστάλθηκε προσωρινά από το General Medical Council τον Οκτώβριο, εν αναμονή διερεύνησης της καταλληλότητάς του να ασκήσει το επάγγελμα. Η εισαγγελία από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό για να προχωρήσει η δίωξη.

«Αποφασίσαμε να ασκήσουμε δίωξη κατά του Nathaniel Spencer για σειρά σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων εναντίον ασθενών, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Οι δικηγόροι μας εργάστηκαν σε βάθος, υποστηρίζοντας την πολύπλοκη έρευνα της αστυνομίας και εξετάζοντας προσεκτικά τα διαθέσιμα στοιχεία», είπε ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα, καθώς οι ασθενείς και οι οικογένειες καλούνται να επανεξετάσουν την εμπιστοσύνη τους στο ιατρικό προσωπικό. Η φαινομενικά κανονική ζωή του Spencer ως οικογενειάρχη και πιστού Χριστιανού αντιπαραβάλλεται με τις κατηγορίες, δημιουργώντας έντονες συζητήσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και την αξιολόγηση των διαδικασιών ελέγχου των γιατρών.

Τα νοσοκομεία έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της στήριξης των θυμάτων και της διαφάνειας στις διαδικασίες, ενώ οι αρχές επιμένουν ότι η δικαιοσύνη θα ακολουθήσει πλήρως τη νομική οδό για να διασφαλιστεί ότι οι κατηγορούμενοι θα λογοδοτήσουν.

protothema.gr