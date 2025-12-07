Ο Τζέικ Ντένις κέρδισε τον εναρκτήριο αγώνα της Formula Eστο Σάο Πάολο, ωστόσο η νίκη του πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά το σοκαριστικό ατύχημα του πρωτοεμφανιζόμενου Πεπέ Μαρτί.

Λίγους γύρους πριν το τέλος, ο Μαρτί ακούμπησε δύο μονοθέσια με μεγάλη ταχύτητα, εκτοξεύτηκε στον αέρα και έκανε πολλαπλές περιστροφές πριν συντριβεί, προκαλώντας άμεσα κόκκινη σημαία και πολύλεπτη διακοπή του αγώνα.

Ο Ισπανός ευτυχώς βγήκε σώος, όμως οι εικόνες προκάλεσαν σοκ και επανέφεραν το ζήτημα της ασφάλειας της πίστας στο Σάο Πάολο, όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανατράπηκε μονοθέσιο.

Μόλις 12 οδηγοί τερμάτισαν τον αγώνα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με έναν γύρο πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και έναν τελευταίο γύρο sprint. Στο βάθρο ανέβηκαν ο Όλιβερ Ρόουλαντ και ο Νικ Κάσιντι.

All the angles of Pepe Martí's scary crash in São Paulo 👀



Huge relief to see the driver walk away from this one@googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/0rz2aNO20r — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

