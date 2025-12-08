Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός ηγέτης δεν έχει ακόμη μελετήσει την πρόταση ειρήνης που η Ουάσιγκτον κατέθεσε πριν από τρεις εβδομάδες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μιλήσαμε λοιπόν στον (Ρώσο) πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, μιλήσαμε με Ουκρανούς ηγέτες–ιδίως τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο Ζελένσκι–και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής κυβέρνησης για να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

.@POTUS: "I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the [peace] proposal." pic.twitter.com/IYvbjCXcJF December 7, 2025

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε νομίζω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος πως εξυπηρετεί τον Ζελένσκι», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλια αυτά έγιναν καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών σχετικά με μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία ολοκληρώθηκαν στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, με λίγες νέες εξελίξεις και επίμονα ερωτήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και τα εδαφικά ζητήματα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Καθώς ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες, το Κρεμλίνο χαιρέτισε τη νέα στρατηγική ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι εγκαταλείπει τη γλώσσα των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων που περιέγραφαν τη Ρωσία ως απειλή.

Η μαραθώνια συνάντηση στο Μαϊάμι ξεκίνησε την Πέμπτη μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και των Ουκρανών αξιωματούχων Ρουστέμ Ούμεροφ και Αντρίι Χνάτοφ. Μετά από τρεις ημέρες συνομιλιών, «παραμένουν δύσκολα ζητήματα», δήλωσε το Σάββατο η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, «αλλά και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποδεκτών λύσεων».

Οι εγγυήσεις για το έδαφος και την ασφάλεια αποτελούν μακροχρόνια σημεία τριβής για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ένας δίκαιος τερματισμός του πολέμου θα περιλαμβάνει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας και δεν θα την αναγκάσει να παραδώσει περισσότερα εδάφη στη Ρωσία. Καθώς οι συναντήσεις ξεκίνησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ινδία ότι η χώρα του σκοπεύει να καταλάβει την ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας με κάθε μέσο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «μακρά» και «εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ, καθώς και με την ουκρανική αντιπροσωπεία του στο Μαϊάμι. «Καλύψαμε πολλές πτυχές και εξετάσαμε βασικά σημεία που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τον τερματισμό της αιματοχυσίας και την εξάλειψη της απειλής μιας νέας ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και τις μορφές συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες ».

Σημείωσε επίσης «τον κίνδυνο η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν». Ο Ζελένσκι είπε ότι οι Χνάτοφ και Ούμεροφ αναμένεται να του παραδώσουν μια «λεπτομερή αυτοπρόσωπη έκθεση» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. «Δεν μπορούν να συζητηθούν όλα τηλεφωνικά», είπε ο Ζελένσκι.

«Επομένως, πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις ομάδες μας σε ιδέες και προτάσεις». Η ειρήνη και οι όροι της θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συνάντησης τη Δευτέρα μεταξύ του Ζελένσκι και των ηγετών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας στο Λονδίνο.

Η συζήτηση θα καλύψει «την κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της αμερικανικής διαμεσολάβησης», δήλωσε το Σάββατο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

protothema.gr