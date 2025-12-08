Ένας Αυστραλός πυροσβέστης σκοτώθηκε όταν δέντρο κατέρρευσε πάνω του την ώρα που επιχειρούσε να θέσει υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά βόρεια του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά έχει καταστρέψει κατοικίες και έχει κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης, καθώς οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της.

Τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών έσπευσαν σε δασική περιοχή κοντά στην αγροτική πόλη Μπουλαντέλα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 ωρών από το Σίδνεϊ, έπειτα από πληροφορίες ότι ένα δέντρο είχε καταπλακώσει άνδρα.

Ο 59χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε επί τόπου, είπαν αξιωματούχοι.

Ο πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι: «Η φρικτή αυτή είδηση είναι μια ζοφερή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενώ εργάζονται για να προστατεύσουν σπίτια και οικογένειες. Τιμάμε αυτή τη γενναιότητα καθημερινά».

Οι πυρκαγιές έχουν κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης, ωθώντας τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση ανθρώπων από τα σπίτια τους, επικαλούμενες το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για χιλιάδες κατοίκους.

16 σπίτια καταστράφηκαν καθώς οι φωτιές μαίνονται στην περιοχή, σύμφωνα με το δίκτυο Australian Broadcasting Corp.

Τον κίνδυνο πυρκαγιών στην περιοχή επιτείνει ένα κύμα καύσωνα που φέρνει θερμοκρασίες 42 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι συνθήκες υποχώρησαν στη διάρκεια της χθεσινής, 7/12, νύχτας επιτρέποντας στις αρχές να υποβαθμίσουν το επίπεδο κινδύνου, παρότι η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει αύριο Τρίτη τους 40 βαθμούς Κελσίου αυξάνοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά σε κάποιες πόλεις στην ενδοχώρα της πολιτείας.

Πάνω από 50 πυρκαγιές μαίνονται σήμερα.

Στο νησί της Τασμανίας, πυρκαγιά στην πόλη Ντόλφιν Σαντς, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πολιτειακής πρωτεύουσας Χόμπαρτ, κατέστρεψε ολοκληρωτικά 19 κατοικίες και προκάλεσε ζημιές σε 40. Η φωτιά αναχαιτίστηκε αλλά δεν επιτρέπεται στους κατοίκους να επιστρέψουν καθώς οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών τη φετινή θερινή περίοδο για την Αυστραλία ύστερα από αρκετές ήπιες περιόδους. Οι πυρκαγιές τη θερινή περίοδο του 2019-2020 για την Αυστραλία, η οποία χαρακτηρίστηκε «Μαύρο Καλοκαίρι», είχαν καταστρέψει περιοχή έκτασης ανάλογης με την Τουρκία και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 33 ανθρώπους.

Στη γειτονική Νέα Ζηλανδία πέντε ελικόπτερα επιχείρησαν να σβήσουν πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στο παλαιότερο εθνικό πάρκο της χώρας, το Τονγκαρίνο, το οποίο είναι δημοφιλές για πεζοπορία.

ertnews.gr / ΑΠΕ ΜΠΕ / Reuters