Ο Έλον Μασκ εκφράζει για μια ακόμα φορά τη στήριξή του προς τον Κύπριο Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, προτείνοντάς τον για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφορμή αποτέλεσε βίντεο του Φειδία Παναγιώτου, το οποίο αναδημοσιεύει ο Μάσκ, όπου αναρωτιόταν «γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη».

Fidias for President of the EU! https://t.co/NQtDPqWrhF December 13, 2025

«Θέλω η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκλέγεται δημοκρατικά γιατί τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς λέμε “ναι” ή “όχι” αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για σόου και όχι ψηφοφορία γιατί έκανε συμφωνίες με όλα τα πολιτικά κόμματα από πριν για να την ψηφίσουν, οπότε δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε χρειάζεται να το αλλάξουμε», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Φειδίας Παναγιώτου.

Μια άποψη με την οποία φαίνεται πως ταυτίζεται και ο Έλον Μασκ.

Why Ursula von der Leyen Isn’t Elected pic.twitter.com/rL2lJ1Zopr December 12, 2025

