Αναστάτωση σημειώθηκε εκ νέου στην περιοχή της παραλίας Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο περιστατικό της Κυριακής, όταν αστυνομικές δυνάμεις εμβόλισαν ύποπτο όχημα και προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων, με τις Αρχές να ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση με την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ειδικές τακτικές δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία εμβόλισαν ένα λευκό όχημα που κατευθυνόταν προς την περιοχή της παραλίας Μπόνταϊ. Όπως μεταδίδει η Sydney Morning Herald, το όχημα ακινητοποιήθηκε από ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, ενώ αστυνομικοί με τα όπλα προτεταμένα, απομάκρυναν πέντε άνδρες από το εσωτερικό του και τους πέρασαν χειροπέδες.

New footage shows NSW Police Public Order and Riot Squad with five men now arrested on the footpath of George Street, Liverpool.#Australia #bondiattack pic.twitter.com/8lSu4ajupv December 18, 2025

Παράλληλα, δύο ακόμη άνδρες που επέβαιναν σε ξεχωριστό όχημα συνελήφθησαν στο ίδιο περιστατικό. Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι ενδέχεται να υπήρχε όπλο στο ένα από τα οχήματα, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να είναι πρόσωπα γνωστά στις διωκτικές αρχές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των σημερινών συλλήψεων και της συνεχιζόμενης έρευνας για την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής στην παραλία. Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση εκείνη σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, με έναν από τους δράστες να πέφτει νεκρός επί τόπου και τον δεύτερο να βρίσκεται υπό κράτηση και να έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του.

«Η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει καμία σύνδεση με την τρέχουσα έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση στο Bondi», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, όπως τη μεταφέρει η Sydney Morning Herald. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από «πληροφορίες που έκαναν λόγο για ενδεχόμενο σχεδιασμό βίαιης ενέργειας».

