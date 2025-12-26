Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ισχυρή καταιγίδα ανήμερα των Χριστουγέννων, την ώρα που οι αρχές και οι κάτοικοι προσπαθούν να ανακάμψουν από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις που έπληξαν ορεινές περιοχές της πολιτείας. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, μεταξύ των οποίων εκκενώσεις περιοχών, διακοπές ηλεκτροδότησης και υψηλό κυματισμό στις ακτές.

Στην ορεινή πόλη Wrightwood εκδόθηκε προειδοποίηση εκκένωσης, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα οι αρχές είχαν προχωρήσει στη διάσωση ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί σε οχήματα λόγω κατολίσθησης. Στην περιοχή καταγράφηκαν δρόμοι καλυμμένοι με λάσπη, πέτρες και συντρίμμια, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο σε καφετέριες και πρατήρια καυσίμων που λειτουργούσαν με γεννήτριες.

Severe flooding in Southern California shut down major highways, including I-15, leaving holiday travelers stuck for miles as floodwaters and mud overtake roads and bridges. . pic.twitter.com/LrTEHF6Pno December 25, 2025

Aftermath of the major debris flows in Wrightwood in Southern California’s San Gabriel Mountains after over 8 inches of rain fell in the area pic.twitter.com/upPlFXhu72 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) December 25, 2025

Η καταιγίδα οφείλεται σε «ατμοσφαιρικά ποτάμια» που μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές, προκαλώντας πρωτοφανείς βροχοπτώσεις. Στη διάρκεια της εβδομάδας, πολλές περιοχές της Καλιφόρνια θα δεχτούν από 10 έως 20 εκατοστά βροχής, πολύ πάνω από τον κανονικό μέσο όρο. Παράλληλα, στις ορεινές περιοχές και στη Σιέρα Νεβάδα αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις και υψηλός κίνδυνος χιονοστιβάδων.

Storms bearing down on waterlogged Southern California could cause more flooding and mudslides >> https://t.co/11gURQsfPV pic.twitter.com/nRdIgx4vTq December 25, 2025

Η κακοκαιρία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Οι αρχές της πολιτείας, υπό τον Κυβερνήτη Gavin Newsom, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες και κινητοποίησαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και την Εθνοφρουρά για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της καταιγίδας.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους και να γιορτάσουν τις γιορτές υπό αντίξοες συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες, πολλοί παραμένουν στα σπίτια τους και περνούν τις γιορτές παίζοντας παιχνίδια και ανταλλάσσοντας δώρα, δείχνοντας θάρρος και αντοχή απέναντι στη φύση.

Η νέα αυτή καταιγίδα υπενθυμίζει ότι η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει σοβαρά καιρικά φαινόμενα, με σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, τις υποδομές και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της.

