Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ισχυρή καταιγίδα ανήμερα των Χριστουγέννων, την ώρα που οι αρχές και οι κάτοικοι προσπαθούν να ανακάμψουν από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις που έπληξαν ορεινές περιοχές της πολιτείας. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, μεταξύ των οποίων εκκενώσεις περιοχών, διακοπές ηλεκτροδότησης και υψηλό κυματισμό στις ακτές.
Στην ορεινή πόλη Wrightwood εκδόθηκε προειδοποίηση εκκένωσης, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα οι αρχές είχαν προχωρήσει στη διάσωση ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί σε οχήματα λόγω κατολίσθησης. Στην περιοχή καταγράφηκαν δρόμοι καλυμμένοι με λάσπη, πέτρες και συντρίμμια, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο σε καφετέριες και πρατήρια καυσίμων που λειτουργούσαν με γεννήτριες.
Η καταιγίδα οφείλεται σε «ατμοσφαιρικά ποτάμια» που μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές, προκαλώντας πρωτοφανείς βροχοπτώσεις. Στη διάρκεια της εβδομάδας, πολλές περιοχές της Καλιφόρνια θα δεχτούν από 10 έως 20 εκατοστά βροχής, πολύ πάνω από τον κανονικό μέσο όρο. Παράλληλα, στις ορεινές περιοχές και στη Σιέρα Νεβάδα αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις και υψηλός κίνδυνος χιονοστιβάδων.
Η κακοκαιρία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Οι αρχές της πολιτείας, υπό τον Κυβερνήτη Gavin Newsom, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες και κινητοποίησαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και την Εθνοφρουρά για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της καταιγίδας.
Οι κάτοικοι προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους και να γιορτάσουν τις γιορτές υπό αντίξοες συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες, πολλοί παραμένουν στα σπίτια τους και περνούν τις γιορτές παίζοντας παιχνίδια και ανταλλάσσοντας δώρα, δείχνοντας θάρρος και αντοχή απέναντι στη φύση.
Η νέα αυτή καταιγίδα υπενθυμίζει ότι η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει σοβαρά καιρικά φαινόμενα, με σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, τις υποδομές και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της.