Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, απεβίωσε μετά από μάχη με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, το Ίδρυμα της Βιβλιοθήκης JFK ανέφερε: «Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας».

Η Σλόσμπεργκ αποκάλυψε σε ένα συγκινητικό δοκίμιο που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα ότι διαγνώστηκε με μια «σπάνια μετάλλαξη» οξείας μυελογενούς λευχαιμίας τον Μάιο του 2024, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

