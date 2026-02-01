Ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί, που είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του.

Ο 26χρονος, σύμφωνα με τον Αμίρ Μουσακανί, «απέκτησε ξανά τα προσωπικά του αντικείμενα» και αφέθηκε ελεύθερος το Σάββατο, ύστερα από την καταβολή εγγύησης ύψους δύο δισεκατομμυρίων ιρανικών τομάν, περίπου 10.600 ευρώ.

Ο Σολτανί είχε συλληφθεί στις 10 Ιανουαρίου μαζί με πολλούς άλλους συμμετέχοντες στις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Κρατούνταν στο κέντρο κράτησης Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για προπαγάνδα κατά του ισλαμικού συστήματος και επίθεση στην εθνική ασφάλεια.

Τον Ιανουάριο, τόσο οι ΗΠΑ όσο και διεθνείς ΜΚΟ είχαν εκφράσει ανησυχία για πιθανή εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί. Το Ιράν, που εφαρμόζει ευρέως τη θανατική ποινή, είχε διαψεύσει ότι ο Σολτανί κινδύνευε να εκτελεστεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονταν.

Οι αρχικές διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως ειρηνικές κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας, μετατράπηκαν σε επεισόδια με θανάτους και καταστροφές. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκίνησαν τα γεγονότα, χαρακτηρίζοντας τις κινητοποιήσεις «τρομοκρατική επιχείρηση», ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των κορυφαίων επεισοδίων στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

ertnews.gr