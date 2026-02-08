«Νόμιμο στόχο για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας» χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, επειδή ο ενεργειακός τομέας είναι μια πηγή εσόδων για την παραγωγή των όπλων.

«Δεν έχουμε να επιλέξουμε αν θα βομβαρδίσουμε έναν στρατιωτικό στόχο ή την ενέργεια. Αυτός (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) πουλάει αυτή την ενέργεια. Πουλάει πετρέλαιο. Έτσι, είναι η ενέργεια ή είναι ένας στρατιωτικός στόχος; Ειλικρινά είναι το ίδιο πράγμα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

We do not have to choose – whether we strike a military target or energy. He sells this energy. He sells oil. So is it energy, or is it a military target? Honestly, it’s the same thing. He sells oil, takes the money, invests it in weapons. And with those weapons, he kills… pic.twitter.com/QVPOgR7YwO February 8, 2026

«Είτε κατασκευάζουμε όπλα και βομβαρδίζουμε τα όπλα τους ή βομβαρδίζουμε την πηγή των χρημάτων τους που πολλαπλασιάζονται. Και η πηγή, είναι ο ενεργειακός τομέας τους… Όλα αυτά είναι ένας νόμιμος στόχος για εμάς», πρόσθεσε.

cnn.gr