Η Χαμάς θα έχει προθεσμία 60 ημερών για να προχωρήσει σε πλήρη αφοπλισμό, διαφορετικά το Ισραήλ θα επανέλθει σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και στενός συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου Γιόσι Φουκς.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Ιερουσαλήμ, ο Φουκς ανέφερε ότι η αμερικανική διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη συγκεκριμένη περίοδο των 60 ημερών και «εμείς τη σεβόμαστε».

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, όπως τόνισε, η Χαμάς «θα πρέπει να παραδώσει όλα της τα όπλα», συμπεριλαμβανομένων και των τυφεκίων.

«Τα AK-47 τους θα αφαιρεθούν πλήρως», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ξεκινήσει η περίοδος των 60 ημερών, εκτιμώντας ωστόσο ότι ενδέχεται να αρχίσει με τη Διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

«Θα το αξιολογήσουμε», δήλωσε. «Αν λειτουργήσει, τότε όλα θα είναι εξαιρετικά. Αν όχι, τότε οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αποστολή τους» συνέχισε.

Ο Φουκς ανέφερε επίσης ότι αποτελεί «λογική εκτίμηση» πως πριν από ενδεχόμενες ισραηλινές εκλογές που θα μπορούσαν να διεξαχθούν τον Ιούνιο, η Χαμάς είτε θα έχει παραδώσει τα όπλα της είτε ο ισραηλινός στρατός θα βρίσκεται εν μέσω εντατικής στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά υπόγεια τούνελ που πρέπει να καταστραφούν στο πλαίσιο της διαδικασίας, «και από τη δική μας πλευρά».

Αναφερόμενος στο κιμπούτς Μπεερί, στα σύνορα με τη Γάζα, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε: «Σήμερα, όποιος οργώνει τα χωράφια στο Μπεερί βλέπει τη θάλασσα. Στη Λωρίδα της Γάζας ελάχιστα κτίρια έχουν απομείνει όρθια, αλλά η δουλειά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

