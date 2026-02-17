Σε άψογο συγχρονισμό, ανθρωποειδή ρομπότ εκτέλεσαν κινήσεις κουνγκ φου κατά τη διάρκεια εντυπωσιακής παράστασης πολεμικών τεχνών στο λαμπερό γκαλά της China Media Group (CMG), που πραγματοποιήθηκε παραμονή της κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Τέσσερις ανερχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις ανθρωποειδών ρομπότ – οι Unitree Robotics, Galbot, Noetix και MagicLab – παρουσίασαν τα προϊόντα τους στο χτεσινό γκαλά, το οποίο συγκρίνεται με το Super Bowl των ΗΠΑ.

4-minute full video of the Kung Fu Robot Performance at the 2026 Chinese New Year Gala! Very impressive! pic.twitter.com/CwjECQMMwq February 16, 2026

Στην εντυπωσιακή παράσταση, τα ευέλικτα ρομπότ, μαζί με παιδιά-αθλητές του κουνγκ φου, έκαναν ακροβατικά, ενώ χρησιμοποίησαν και παραδοσιακά όπλα όπως σπαθιά και νουντσάκου, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή ταχύτητα, ισορροπία, συντονισμό και ακρίβεια.

Ο εορτασμός του Σεληνιακού Νέου Έτους είναι η πιο σημαντική παραδοσιακή γιορτή για τον κινεζικό λαό. Από την πρώτη μετάδοσή του το 1983, το γκαλά έχει αναγνωριστεί από τα Guinness ως το τηλεοπτικό πρόγραμμα με την υψηλότερη τηλεθέαση στον πλανήτη.

Φέτος, τα βλέμματα έκλεψαν τα ανθρωποειδή ρομπότ, που είναι ο τομέας στον οποίο η Κίνα θέλει να κυριαρχήσει.

Πηγή: skai.gr