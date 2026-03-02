Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καταγγέλλει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τη στοχοποίηση του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ζητώντας άμεση διεθνή παρέμβαση.

Στην επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2026, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το «ισραηλινό καθεστώς» προχώρησαν «σε κατάφωρη παραβίαση του Άρθρου 2(4) του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», θέτοντας «εσκεμμένα στο στόχαστρο τον Ανώτατο Αξιωματούχο κυρίαρχου Κράτους Μέλους των Ηνωμένων Εθνών, τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ».

Το Ιράν χαρακτηρίζει την ενέργεια «δειλή τρομοκρατική πράξη» που, όπως αναφέρει, «συνιστά άμεση επίθεση κατά των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης βίας, του σεβασμού της κυρίαρχης ισότητας και του απαραβίαστου και της ασυλίας των Αρχηγών Κρατών».

«Επικίνδυνη και πρωτοφανής κλιμάκωση»

Σύμφωνα με το κείμενο, η εκ προθέσεως στοχοποίηση του Αλί Χαμενεΐ συνιστά «σοβαρή και πρωτοφανή παραβίαση των πλέον θεμελιωδών κανόνων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών» και «ανοίγει απερίσκεπτα ένα επικίνδυνο κουτί της Πανδώρας», διαβρώνοντας, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, το θεμέλιο της κυρίαρχης ισότητας και τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος.

Η ιρανική πλευρά επισημαίνει επίσης ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ αποτελεί «ιδιαίτερα σεβαστή θρησκευτική προσωπικότητα για δεκάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο», τονίζοντας ότι «η πλήρης ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους δράστες».

Επίκληση του Άρθρου 51 και της Σύμβασης του 1973

Παράλληλα, η Τεχεράνη διευκρινίζει ότι οι καταγγελίες «δεν θίγουν το εγγενές και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την εδαφική της ακεραιότητα και τον λαό της, σε πλήρη συμμόρφωση με το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και στη Σύμβαση του 1973 για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων κατά Διεθνώς Προστατευόμενων Προσώπων, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι η επίμαχη ενέργεια «διαπράχθηκε κατά πρόδηλη περιφρόνηση δεσμευτικών αρχών του διεθνούς δικαίου και του εθιμικού διεθνούς δικαίου».

Επιπλέον, γίνεται λόγος για «διεθνή ευθύνη των εμπλεκόμενων κρατών» αλλά και για «ατομική ποινική ευθύνη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του αποκαλούμενου Πρωθυπουργού του ισραηλινού καθεστώτος και όλων των προσώπων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό, τη διαταγή, την εξουσιοδότηση, την τέλεση ή άλλως συνέδραμαν και υποβοήθησαν την εν λόγω εγκληματική πράξη».

Έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καλεί «επισήμως τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας να εκπληρώσουν τις, απορρέουσες από τον Χάρτη, ευθύνες τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» και να λάβουν «άμεσα, συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα» ώστε να διασφαλιστεί «η πλήρης λογοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος».

Τέλος, η Τεχεράνη ζητεί η επιστολή να «κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας», επιδιώκοντας να εγγράψει το ζήτημα επισήμως στην ατζέντα του ΟΗΕ.

protothema.gr