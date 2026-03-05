Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, με το πλοίο αυτή τη στιγμή φλέγεται σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ειδικότερα την είδηση μετέδωσε αρχικά η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ», δήλωσαν οι IRGC, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News.