Νέα δήλωση σε σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επαναλαμβάνοντας πως η Τεχεράνη «δεν έχει επιτεθεί στις φιλικές και γειτονικές μας χώρες».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «έχει στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή».

Η δήλωση αυτή ακολουθεί προηγούμενο προηχογραφημένο μήνυμα, στο οποίο ζήτησε συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη του Κόλπου και ανέφερε ότι το προσωρινό ηγετικό συμβούλιο του Ιράν ενέκρινε τη διακοπή επιθέσεων ή πυραυλικών πληγμάτων εναντίον τους, εκτός εάν επίθεση κατά του Ιράν προερχόταν από τις χώρες αυτές.

Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε:

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πάντα τονίσει τη διατήρηση και συνέχιση φιλικών σχέσεων με τις κυβερνήσεις της περιοχής, στη βάση της καλής γειτονίας και του αμοιβαίου σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Αυτό δεν αναιρεί το εγγενές δικαίωμα του Ιράν να αμύνεται απέναντι σε στρατιωτική επιθετικότητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς. Θα σταθούμε και θα αντισταθούμε μέχρι θανάτου για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν έχουμε επιτεθεί στις φιλικές και γειτονικές χώρες μας, αλλά στοχεύσαμε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή».

