Βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο δείχνουν Ιρανό τηλεοπτικό ανταποκριτή να μεταδίδει ζωντανά από την Τεχεράνη, με φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται στο βάθος μετά από πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκρήξεις και οι φωτιές συνδέονται με πρόσφατα πλήγματα που φέρεται να στόχευσαν ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εν μέσω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ο δημοσιογράφος διακρίνεται να συνεχίζει ατάραχος την ανταπόκρισή του κοντά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, ενώ πίσω του διακρίνονται εκτεταμένες πυρκαγιές.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Τα χτυπήματα φέρεται να έπληξαν αρκετές δεξαμενές καυσίμων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν εκτεταμένες φωτιές και να υψωθούν τεράστιες στήλες μαύρου καπνού πάνω από την πόλη.

Την ίδια ώρα, μάρτυρες στα social media αναφέρουν ότι προηγήθηκαν ισχυροί κρότοι και εκρήξεις.

protothema.gr